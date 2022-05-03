防疫保單大改版／輕症也會理賠嗎？金管會確立3原則看過來

本土確診個案連日破千，不少民眾相當憂心疫情的發展，防疫保單更是熱賣到下架，甚至引發諸如被匡列隔離或是居家照護能否請領保險理賠金的爭議，並為此爭論不休。針對此一現象，金管會於日前宣布，已協調產、壽險公會確認先前售出的防疫保單，如果有提供醫療保障項目，輕症居家照護期間將比照一般病房保額予以理賠。

輕症若有醫療行為比照「一般病房」理賠

據了解，目前產、壽險公會已制定相關理賠因應處理流程，保險公司將審視隔離通知書及解除隔離通知書的隔離起迄期間，認定為「實際住院日數」，並依照保險契約條款的約定，給付一般住院日額保險金。

金管會進一步表示，依照現行部分防疫保單承保範圍中的住院日額給付部分，在居家照護期間可以獲得一般住院日額和確診一次金的理賠金；不過，需特別別留意的是，如果是「輕症」居家照護者，因為不需要入住醫院加護病房或是負壓隔離病房進行診療，即不符合防疫保單條款約定的給付要件，因此不予理賠。

此外，金管會也特別提到，近來許多產險公司陸續宣布含有隔離補償金或是確診一次補償金的防疫保單暫停銷售，針對改版後重新上架的防疫險保單則幾乎都沒有隔離補償金，且確診一次補償金也大幅降低甚至取消理賠，這是保險公司基於風險胃納量、費率適足性、損害填補原則等考量，並因應近期疫情變化速度快，予以適度修正、調整，提醒民眾在購買前務必詳加了解，以免個人權益受損。

上述有關「輕症」居家照護新制上路的相關理賠措施，金管會給出以下3項原則：

原則1、如果在「輕症」居家照護過程中有任何醫療行為，預計將比照防疫保單醫療保障項目中的「一般病房」日額給付進行理賠。

原則2、在防疫保單醫療保障項目中，除了「一般病房」的日額給付，多數有提供「加護病房」和「負壓隔離病房」日額加倍給付項目；不過，需特別注意的是，如果是「輕症」居家照護則不適用此項原則。

原則3、最後，如前所述，不論無症狀或是輕症確診者在居家照護期間，如果防疫保單有提供確診定額給付補償金，保險公司仍會依照契約給付。

富邦新版鎖定住院理賠，最高理賠10萬元

隨著本土疫情持續增溫，防疫保單從先前的一波波停售潮調整到近期的改版後重新上架，金管會呼籲民眾不需太過擔心，未來即便有防疫保單停售的情形，保險公司將持續改版再上架新的防疫保險商品，「民眾依舊可以買得到防疫保單！」

說到防疫保單大改版，以富邦產險為例，新版鎖定住院理賠，主打法定傳染病負壓隔離病房或是加護病房住院日額保險金，最高給付45日、每日新台幣2000元，其中法定傳染病加護病房關懷保險金10,000元、疫苗不良事件住院補助一次5,000元，最高理賠10萬元。