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半導體業缺物料 某公司通報百人實施無薪假

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
上班族示意圖。圖／Ingimage
上班族示意圖。圖／Ingimage

勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,355家、人數14,805人實施無薪假，一周內增加85家，407人。本期有一家半導體公司受到原物料短缺影響，通報百人實施無薪假；至於這波本土疫情對內需服務業衝擊則尚未反映在統計上，須密切觀察。

值得注意的是，製造業本期實施無薪假有1,259人，較上周減少98人，其中金屬機電業減少246人；但資訊電子業則增加141人。

勞動部勞動條件司副司長王金蓉表示，資訊電子業實施無薪假人數增加，主要是有一間規模在200人以下的半導體公司，這期通報實施約100人、預計一個月將實施五天；經了解是由於原物料短缺，勞資協商後短暫實施，屬於個別事業單位的狀況。

王金蓉並指出，金屬機電工業中，則有一家機械設備、汽車零組件製造業者實施約200人，這期已經停止實施。

王金蓉並表示，這期無薪假增加最多的仍然是支援服務業，增加272人，主要為旅行社受邊境管制影響，接續實施。

國內確診案例已接連多天破萬例，至於向來受本土疫情衝擊最大的內需型服務業，包括住宿餐飲業、運輸倉儲業、及批發零售業通報實施無薪假人數尚未見明顯增加，較上期各約增加50人，勞動部表示，仍會持續關注。

統計顯示，這期實施無薪假人數最多為支援服務業（含旅行社）8,677人、運輸及倉儲業1,501人、及製造業1,259人。家數最多的行業別為支援服務業（含旅行社）1412家、批發及零售業279家、住宿及餐飲業159家。

無薪假 餐飲業 製造業 旅行社 半導體 勞動部

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