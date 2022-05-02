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如何搞懂碳足跡量化、碳標籤申請？商研院開系列課程

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

淨零碳排、數位轉型、網路行銷，為協助中小企業面對挑戰，商研院近期開設一系列相關課程，包括因應國際永續趨勢與歐盟邊境碳稅調整制度即將上路，ESG永續發展學苑從高雄出發，於5月12日開辦「ISO 14067:2018碳足跡量化暨碳標籤申請實務課程」，協助企業掌握碳足跡量化細節、產品碳標籤申請實務，以快速接軌國際。

商研院指出，行政院已審查完成「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將建立碳機制，最快2024年開始分階段徵收碳費，因此企業需要先掌握「產品碳足跡」。碳足跡（Carbon Footprint）為各界檢討如何降低溫室氣體排放的重要參考指標，對於企業來說，面對節能減碳壓力，計算產品生命週期所有階段的碳足跡，可幫助企業管理生產過程中溫室氣體的排放量，或在產品設計階段，尋找減少碳排放量的可能製程，以開發出低碳足跡的綠色產品。

「ISO 14067:2018碳足跡量化暨碳標籤申請實務課程」，採小班制，限額30名，課程時間為5月12日、19日，以及25日，合計15小時，課程費用13,000元，5月4日前報名並完成繳費可享早鳥優惠折扣3,000元。

另，商研院數位創新學院則規劃「問題分析與解決能力」課程，即日起開放報名，5月19日前報名享有優惠，課程安排實體與遠距同步授課，引導企業將問題浮現的危機變成商機，以應付快速變革的環境。

在疫情驅使下人們改變了以往的消費習慣與需求，企業若期望不被淘汰，勢必要調整策略並積極轉型。商研院數位創新學院另也有針對企業目前面臨數位轉型之需求，以中、小型零售服務業者為培育對象，規劃「服務業數位轉型將官班」一系列必修課程，同樣自即日起開放報名。

此外，數位化、社群化的行銷潮流已成為現今主流手法與企業必備的技能，商研院觀察到這股趨勢，數位創新學院規劃出「網路社群行銷經營實務班」與「網路行銷人才培訓班」，即日起開放報名。

另，還有「精通Excel樞紐分析」課程，透過淺顯易懂的課程內容，幫助大家從繁雜的數據中，產生出脈絡清晰、容易解讀又令人驚艷的報表，商研院表示，精通Excel樞紐分析技巧課程，可以解決八成以上的Excel分析需求，並洞察資料內真正有意義的訊息。

碳排放 減碳 ESG

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