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國發會廣邀各界創客 檔案創作徵選即日起開跑

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（2）日表示，「強『檔』出擊─2022檔案研究及文創徵選」活動自即日起開跑，廣邀各界創客共襄盛舉，運用檔案「寫論文、秀創意」角逐奬金，即日起至9月2日止，單件最高獎勵金新台幣達六萬元。

國發會指出，檔案不只是檔案，除了作為法律信證及歷史研究的第一手資料，更是創作靈感來源，為鼓勵各界運用檔案進行各領域研究與轉化創意作品，國發會檔案管理局自2016年起每年辦理檔案研究應用獎勵活動，對外公開徵件，藉由全民共同參與，讓檔案貼近日常生活。

國發會指出，今年徵選範圍包括研究論文及創意加值兩類，由投件者運用檔案進行研究或探討檔案管理學理技術，亦可利用檔案發想設計加值作品，而為延伸創意構想，檔案局精選「臺灣重大工程」檔案，提供北迴鐵路、新中橫公路及木柵動物園興建等題材，再由各界創客進一步發揮。

國發會表示，此獎勵活動每年吸引眾多作品參獎，迄今已獎勵78件創作，尤其富有巧思的文創作品、生活化的影片及考據檔案的研究論文，充分運用檔案與創意穿針引線生活的記憶，讓歷史不再悠遠，而能近觀體會。

國發會 創客 文創

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