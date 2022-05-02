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BERI 今年首次投資環境風險評估報告 台灣排全球第三

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
美國商業環境風險評估公司（BERI） 2022年第一次「投資環境風險評估報告」指出，台灣的整體投資環境風險評比（POR）排名居全球第三名。101／提供
美國商業環境風險評估公司（BERI） 2022年第一次「投資環境風險評估報告」指出，台灣的整體投資環境風險評比（POR）排名居全球第三名。101／提供

美國商業環境風險評估公司（BERI） 2022年第一次「投資環境風險評估報告」指出，台灣的整體投資環境風險評比（POR）排名居全球第三名，總分62分，在列入評比的全球50個主要國家中，僅次於瑞士及挪威；亞洲地區與南韓並列第一。

BERI主要以跨國企業調查為主，並參酌各國經濟數據作為評比標準，其調查偏重企業到國外經商從中獲取利潤的機會與風險。

台灣在亞洲地區與南韓同為第一名，高於亞洲其他國家如新加坡、中國大陸（同為全球第6名、58分）及日本（全球第13名、55分）等。

整體而言，台灣投資環境在本次評比列為1C等級（與前次相同），BERI對於投資人的建議為增加投資及商業行為；細部風險指標中，「營運風險指標」及「政治風險指標」均較前次進步，「匯兌風險指標」則持平。

針對營運風險指標，台灣由前次第三進步至第2，僅次於美國；在亞洲排名為第一。高於其他亞洲國家如南韓、中國大陸、新加坡及日本。台灣在營運風險指標15項副指標中表現較佳項目包含政策延續性、對外商態度、國際收支平衡及經濟成長等。

而在政治風險指標，台灣由上年第28名進步至第24名，在亞洲地區排名第七名，次於新加坡（全球第三名）、中國大陸（全球第五名）及日本（全球第七名）等；BERI預測，我國2023年政治風險排名第25，2027年排名第24。

最後在匯兌風險指標，台灣匯兌風險指標列為全球第一，尤其在「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」等項目均排名全球第一。

南韓

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