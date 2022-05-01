超越三倍券！五倍券總領用逾2,344萬人 「這類人」還可領郵政禮券

經濟部今（1）日統計指出，振興五倍券領用逾2,344萬人，超越三倍券，其中領取紙本五倍券民眾約1,922萬人，選擇數位綁定者約422萬人，並確實已有效刺激內需市場，達到振興經濟之效。

經濟部表示，截至五倍券領用期限的4月30日止，據統計，五倍券領用超過2,344萬人、占符合領取資格人數98.85%，總領取數超過三倍券。

經濟部說明，回顧五倍券在2021年10月發行後，餐飲業及零售業明顯回溫。從經濟部統計處每月發布的統計資料可知，餐飲業去年10月的營業額終止連續五個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額均創下歷年同月新高。

另零售業去年10月與11月及今年1月更創下歷年單月新高，顯見五倍券在國人的高度支持下，確實已有效刺激內需市場，達到振興經濟之效。

經濟部統計，領取紙本五倍券的民眾約1,922萬人，選擇數位綁定者約422萬人，總計五倍券領用數逾2,344萬人，超過三倍券的總領用數2,332萬人。

經濟部表示，特別在提高民眾綁定數位五倍券的作法上也奏效，在經濟部推出數位綁定可加碼獲得好食券及允許共同綁定、回饋時間縮短等精進措施下，綁定數位五倍券的民眾也較數位三倍券多出241萬人，成長超過1.3倍。

經濟部說，此外，數位五倍券已回饋金額逾207.75億元，占數位綁定總回饋金額211.18億元達98.37%。經濟部提醒民眾，倘數位五倍券綁定電子票證，請記得要在6月底前至四大超商靠卡領取回饋額度，一旦逾期就無法獲得回饋金，民眾務必把握自身的權益。

經濟部表示，在紙本五倍券兌領上，根據財政部統計，截至今年4月28日止，紙本五倍券的兌領總金額已逾915.33億元，約占可兌領總金額961.11億元之95.23%。經濟部提醒店家收取的紙本五倍券，在今年6月底前都可以到全國逾6,200家金融機構進行兌領。

經濟部說明，雖然五倍券領用期限已截止，但為保障今年4月份出生的新生兒領券權益，若新生兒的生母或生父具領取五倍券資格，只要憑新生兒出生證明或健保卡或戶口名簿等文件，仍可於5月底前至郵局領取等值的郵政禮券，請新生兒家屬把握期限領取。