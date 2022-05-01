上凱道挺勞權 時力籲提供津貼、延長紓困

「勞動改革遲如牛步！」時代力量黨團1日到凱道五一集會現場，高呼「捍衛勞權不缺席，守勞權，護勞工」。該黨主席陳椒華呼籲，政府應提供勞工申請防疫照護津貼，並延長紓困貸款與失業給付的期限。該黨祕書長白卿芬則說，應推動修法提高政府勞動檢查的量能，且不能忽略警、消人員的權益。

凱道雨中護勞權

凱道1日聚集許多勞工團體，各工會旗幟在細雨中飄揚，數百人現場呼聲此起彼落，各式布條寫著「設立年金」、「改善勞工安全」的字樣。時代力量黨團以「母雞帶小雞」的方式，由立委陳椒華與多名市議員候選人，同日站上凱道，高呼要「挺勞工權益」。

陳椒華表示，通膨來襲，薪資跟不上物價飛漲，時代力量要在勞動節當天以實際的行動支持勞工。她說，目前本土疫情嚴峻，接獲許多勞工在申請居家防疫照護假時，卻沒有相關補助津貼的陳情，呼籲政府針對給予輕症居家照護勞工提供補貼，考量將輕症照護，列入勞保的傷病給付。

推修法強化勞檢

另外，近期發生苗栗截肢案等工安意外，反映台灣勞工職安訓練教育不足，陳椒華表示，將推動相關修法，要求勞動部補強工作環境的檢查。一旦出現違法狀況，就要求改善，並處罰非法狀況。她也推動《勞動教育促進法》，讓在學時期的學生就能對勞動安全有所認識。

白卿芬則感慨表示，四年前時力就提出過相同的訴求，但今年仍是呼籲相同的事情，顯見「勞動改革遲如牛步」。

她說，2022年黨團已經將勞動正義放在推動的首位政策之一，盼能藉由修法來強化勞檢能量、保障警消權益，「希望明年的訴求不再相同」。該黨基隆市議員陳薇仲則表示，在勞動節當天，要保障勞工「好好休息的權利」，確保國定假日休假與工作都符合法律規範。

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