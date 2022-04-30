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響應國際減碳 泰鼎太陽能方案第一期建置完成

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置。圖/泰鼎提供
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置。圖/泰鼎提供

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）於4月下旬完成規劃中泰鼎綠色專案 (Apex GREEN Project)「泰鼎太陽能方案」第一期建置，每年預期可減少超過700噸二氧化碳年排放量。

為提高再生能源投入比例，為期三年之「泰鼎太陽能方案」預計將投入約1.4億泰銖預算建置太陽能光電系統，總裝置容量將擴充至8MW，在泰國擁有年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量有望達7,000噸以上。

展望未來，不只要提高再生能源使用比例、選用具節能效益的機器設備，建築設計也將把節能與環境友善元素納入考量，王董事長及周執行長更簽署投入綠色能源發展及節能相關政策公告，展現本公司對於永續策略的重視。透過將永續策略融入工廠運行模式內，響應國際減碳趨勢，打造更全面性的綠色解決方案。

面對本世紀最重要的氣候變遷議題，該公司表示，將積極推行「泰鼎綠色專案」，結合永續策略思考，擴大集團環境永續發展藍圖，從節能、發展再生能源、資源循環再利用等方面著手，全面拓展企業永續經營廣度，朝向資源永續與環境共好的目標持續邁進。

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置。圖/泰鼎提供
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置。圖/泰鼎提供

太陽能 泰鼎 再生能源

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