快花掉！五倍券今天最後使用日 另外有5券也同步到期

行政院去年發放的振興五倍券，並未因為疫情延長使用期限，最後日期仍然到今天，此外相關包括好食券、國旅券、i原券、藝FUN券、農遊券也都在今天截止，民眾若還沒有使用的話，應把握時間盡快使用完畢。

政府發放的五倍券，好食券、國旅券、i原券、藝FUN券、農遊券(2022/4/6抽中者得延長至2022/5/31前使用)都到今天使用截止，不會延長，根據經濟部統計，五倍券至今年4月21日止，已有逾2343萬人領用，占符合領取資格人數約98.78%。

另外，藝FUN券發行約314萬份，文化部表示，截至4月22日止，已領券逾283萬份，領券率逾90%，使用金額約13.9億元，使用率約82%。

農遊券使用期限也到今天，農委會統計到29日用券率已92.84%，提醒可線上刷券，不過若是今年4月6日抽中者得延長至5月31日前使用。i原券今天也是最後一天，原民會統計至25日使用率43.8%，呼籲中獎民眾記得使用。

國旅券今天也是使用期限最後一天，不會延期，觀光局統計，到今天已使用的國旅券為163萬484張，使用率約68.3%，交通部長王國材日前表示，若國旅券未使用完，剩餘的預算將用在推廣特色旅遊的補助，維持觀光熱度。

還沒到期的票券包含客庄券使用期間到5月31日、地方創生券使用時間到8月31日，動滋券2.0原本使用使用期限到今年6月底，但28日宣布，將動滋券使用期限延長到今年8月底，目前規劃使用範圍仍維持現行的「做運動」、「看比賽」，另將推出加碼200元，目前動滋券使用率不到5成。