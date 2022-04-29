勞動部：職場新鮮人平均起薪3.2萬 近7成5高於基本工資

勞動部今公布2021年職場新鮮人薪資水準統計。2021年畢業生初任人員平均起薪3.2萬元，以製造業3.7萬元最高。整體而言，僅近7成5初任人員薪水高於基本工資（該年基本工資月薪為2萬4千元），男女薪資不同酬現象，則以研究所學歷差距最大，同為研究所畢業，女性初任人員平均薪水硬生生少了男性6千元，薪水只有男性的8成6。

勞動部解釋，關於初踏入職場受雇者的薪資水準，過去以職類別薪資調查按年蒐集及遍布相關統計，但礙於實務填報困難，自2021年起取消相關調查問項，改以高級中等以上學校畢業生及勞工退休金月提繳工資等數據，編算畢業生初入職場的受雇人員薪資統計。

2021年統計結果指出，初任人員以從事製造業最多，占22.2%，批發及零售業占19.7%次之，醫療保健及社會工作服務業占10.5%居第三，其餘占比較高的行業包括專業科學及技術服務業、住宿及餐飲業、教育業。

薪資部分，初任人員平均薪資3.2萬元，以工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資4.3萬元最高。若以學歷區分，高中職畢業的初任人員平均薪資2.5萬元、大學3萬元，研究所則有4.7萬元。另，初任薪資高於基本工資(2.4萬元)人數占比為74.8%。

細看不同行業的薪資條件，初任人員以從事製造業薪資3.7萬元最高，金融及保險業、醫療保健及社會工作服務業均為3.6萬元，出版影音製作傳播及資通訊服務業則為3.5萬元，其他服務業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、農林漁牧業均為2.7萬元，礦業及土石採取業只有2.6萬元。

若比較兩性薪資比，統計顯示，女性初任人員平均薪資3.1萬元，為男性3.4萬元的89.4%。近一步就教育程度觀察，專科以下兩性薪資相近，大學女性2.9萬元是男性3萬元的96.9%，但研究所學歷女性4.3萬元，只有男性4.9萬元的86.8%，差距達6千元，差距更是各教育程度之冠。勞動部分析，主要是研究所畢業男性從事薪資較高的工程、科技領域工作人數較多。