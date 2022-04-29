移工留才久用方案明上路 開放雇主線上申請

勞動部今（29）日宣布，行政院核定「移工留才久用方案」，將自明日上路，在台工作滿六年以上移工、或取得我國副學士學位以上僑外生，符合薪資與技術條件規定標準，可由雇主申請聘僱從事中階技術工作，每次許可最長三年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制。

勞動部表示，要適用留才久用方案之外國人，同時具備年資、薪資與技術條件等規範。移工轉換為中階技術人力，至少應連續在台工作滿六年以上，或已達《就業服務法》累計工作年限時，始得轉換身分為中階技術人力。

此外，外國人從事產業類中階技術工作，每月經常性薪資應達3.3萬元，從事中階技術機構看護工，每月經常性薪資應達2.9萬元，若從事中階技術家庭看護工，每月總薪資則應達2.4萬元。

至於首次聘僱副學士僑外生每月經常性薪資為3萬元、續聘回歸3.3萬元。且上述外國人，須同時應具備專業證照、訓練課程或實作認定等條件之一，才符合申請資格。

勞動部進一步表示，為兼顧保障國人就業及留用優秀人才，雇主聘僱外國人從事中階技術工作，仍須踐行國內求才招募程序，招募人數不足者，始得就不足 人數向勞動部申請聘僱許可。至於管理部分，雇主聘僱中階技術外國人之健康檢查、入國或接續通報、生活管理、地方政府訪查、解約驗證及轉換雇主等規定，原則均與移工現行規定相同，以保障中階技術外國人權益。

勞動部表示，雇主向勞動部申請聘僱外國人從事中階技術工作許可前，應先取得外國人相關技術條件證明，併同雇主國內求才證明、申請書表、地方政府開立之無違反勞動法令證明等文 件，透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」網路申辦。另相關法規、申請書表及QA，可至勞動部勞動力發展署「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢，或撥打 1955、02-8995-6000 專線詢問。