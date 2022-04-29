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經濟表現強勁 標普調升台灣主權評等為AA+

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

標普全球評級（S&P Global Ratings）發布今年我國主權信用評等報告，將「長期」信用評等由「AA」調升為「AA+」。本次S&P調升評等，主要係考量台灣經濟表現強勁及強健的對外部位(strong external position)。COVID-19疫情帶動全球加速數位化發展，推升台灣半導體出口，強勁的經濟成長前景將有助提升人均所得水準。此外，台灣有效因應疫情，國內消費可望復甦。

該報告認為，台灣對外淨資產部位強勁及央行貨幣政策極具彈性(strong monetary flexibility)，持續支撐信用評等。台灣強勁的外部指標(來自持續的經常帳順差)，係政府債信的重要支持。疫情期間，台灣對外淨資產部位進一步強化，公部門及金融部門持有的流動性金融資產，超過外債總額的100%以上。央行貨幣管理健全(sound monetary management)，使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

S&P亦指出，台灣通膨率長期維持在亞洲國家最低之一。然而，近期因全球商品價格衝擊，造成通膨壓力，央行雖升息，但利率仍維持相對低檔。低融資成本及充裕的流動性，有助降低政府債務利息負擔。

疫情 通膨 央行

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