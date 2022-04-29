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走向與病毒「共存」 商總許舒博呼籲高峰後就可解封

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國內連日新冠肺炎確診數破萬，不過政策方面，卻逐步開放。商總理事長許舒博今（29）日表示，在大眾都體認到將與病毒共存之下，兩個月內達到確診高峰之後，應該和世界各國同步「解封」，否則持續與其他國家不同調，對台灣不是好現象。

許舒博今出席「2022台灣餅甄選活動誓師記者會」時指出，即使指揮中心還沒有說出「共存」二字，但大眾已經體認到未來一定會跟病毒共存，因此他認為，在兩個月內確診數達到高峰、並開始趨緩後，就應該解封、和其他國家同步，不要有那麼多限制；畢竟現在「這個不能做、那個不能做，結果還是成長」。他更直言，「防疫政策要跟世界同步，不要台灣有自己的決策，好像自己很行」。

許舒博指出，例如現在居家隔離和機組員返國，都改成「3+4」，那麼入境隔離的部分也應該減少隔離天數，全面以篩代隔，才能讓台灣經濟動能、醫療動能，有穩定發展，台灣持續和全世界不同步，「真的不是一個好現象」。

許舒博表示，每天確診破萬例，即使民眾也有意識到要共存，也還是影響到餐飲、觀光產業，觀光產業的從業人員也還是會擔心。他認為，如果台灣再不與全球同步開放，持續影響產業，也已經沒有那麼多預算可以啟動紓困方案；很多民眾已經做足自我防護、有些民眾則做好心理調適，沒有必要繼續限制。

許舒博說，他曾帶著輝瑞藥廠去衛福部談口服藥劑訂購，當時衛福部只要一萬劑、後來增加到兩萬劑，當時他就告訴衛福部訂兩萬劑不夠，現在才又要訂70萬劑，「假如有超前部署，70萬劑已經到位」，且如果快篩試劑在開放「3+4」之前也到位，現在根本不會有「快篩劑之亂」，「真的看不到盡頭，不是好政策」。

另外，許舒博也指出，俄烏戰爭不知何時緩解，糧食、小麥進口都會受到影響，糕餅業就會大幅漲價，加上國境尚未解封，觀光、內需產業也起不來。同時，在中國大陸設廠的台商也「哇哇叫」，因為中國大陸疫情封控，出貨會有問題。

許舒博 觀光

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