新加坡REITs: 在動盪與高通膨環境下具潛力的資產類別

新加坡已成為全球主要的房地產投資信託 (REIT) 中心之一，也是亞洲（日本除外）最大的 REIT 市場。REIT 板塊為投資者提供了工業、酒店、零售、辦公樓、數據中心、醫療保健等諸多細分市場的全球資產投資機會。新加坡房地產投資信託 (S-REIT) 於 2002 年首次推出，隨著投資者興趣和流動性的不斷提升，已發展成為一個表現強勁、持續增長且良性循環的生態系統。S-REIT 市值約占新加坡全部上市證券市值的 12%，在過去 10 年間，日成交額已增長超 200%，佔比超過市場總體成交額的五分之一。

2021 年 S-REIT 發展情況

雖然S-REIT 基準（iEDGE S-REIT 指數）在 2020 年出現負回報，但 2021 年扭轉局面，總回報率達到 +6.2%。醫療保健 REIT (+35.8%)、辦公樓 REIT (+10.1%) 和零售 REIT (+9.6%) 領先板塊增長。

2021 年，大和房屋物流信託和 Digital Core REIT 上市，推動 S-REIT 板塊的地域和細分市場更加多元化。大和房屋物流信託是唯一一隻擁有純日本資產的 S-REIT，其初始資產組合包括位於日本的 14 處物流地產。Digital Core REIT 為純數據中心 REIT，其初始資產組合包括位於美國的 10 處具有機構投資品質和永久產權的數據中心。這兩隻 REIT 上市後，新交所上市的 S-REIT 和房地產信託達到 44 隻，總市值超過 1,100 億新元。

2021 年，24 隻 S-REIT 宣佈價值超過 153 億新元的資產收購。豐樹物流信託、雅詩閣公寓信託和騰飛印度信託在資產收購方面最為活躍，收購總價分別超過 22 億新元、7.8 億新元和 4 億新元。除了資產收購，S-REIT 在併購方面也表現活躍。2018 年以來，S-REIT 已至少有五宗合併交易，今年預計還有兩宗。自 2018 年起，五隻經合併的 S-REIT 為凱德綜合商業信託、星獅物流商產信託、雅詩閣公寓信託、華聯商業信託和易商紅木信託。最近一宗交易是 2021 年 12 月 31 日豐樹商業信託與豐樹北亞商業信託宣佈合併為豐樹泛亞商業信託。ESR 房地產投資信託和亞騰樂歌物流信託也正計畫合併為 ESR-LOGOS 信託，其核心業務為新經濟房地產。

回顧歷史利率週期及其對S-REIT板塊的影響

在過去 10 年間，S-REIT 板塊經歷了 11 個峰值週期，大部分與美國加息週期相對應。2011 年 12 月至 2013 年 4 月，溫和利率環境利好板塊增長，出現強勁反彈（價格上漲 56.1%）。而在疫情以及採取相關封鎖措施的初期，則短暫出現大幅跳水 (-37.9%)，海峽時報指數也下跌了約 31%。從歷史來看，谷底到峰頂的平均上漲幅度為 +31.8%，而峰頂到谷底的平均下跌幅度為 -18.6%。

2022 年需留意之事件

2022 年，烏克蘭危機爆發，宏觀不確定性增強，潛在加息預期升溫，今年前 2 個月，IEDGE S REIT 指數總回報率雖下降 3%，但其為受影響最小的 REIT 指數之一。同期其他發達市場的 REIT 指數平均跌幅超過 8%。雖然利率變動影響借貸成本，進而影響該板塊增長，但是 S-REIT 目前的平均借貸槓桿率約為 37%，遠低於 50% 的監管上限。S-REIT 的收益率利差（無風險利率與iEDGE S-REIT 指數股息收益率之利差）為 400 個基點，接近過去 10 年的平均水平。儘管市場擔心利率走高影響分紅，但研究機構 Beansprout 指出，S-REIT 70% 以上的現有借款基於固定利率，有助於緩解加息影響。因此，越來越多的投資者青睞具有以下特徵的 S-REIT，例如槓桿率低且基於固定利率的高債務比例、可推高租金變動率的強勁基本面，以及有吸引力的收益率。

儘管利率波動可能收窄收益率利差，但宏觀經濟復蘇和進出口解封等基本面因素也可能對股息收益率產生積極影響，截至 2022 年 2 月底，S-REIT 平均收益率為 6.4%。隨著邊境逐步重新開放，各國進入疫情新階段，投資者的關注點可能轉向受益於國際旅行、零售和消費支出增長的股票。新加坡經濟活動的逐步改善也有助於改善 S-REIT 租金收入的增長前景。通貨膨脹是投資者重點關注的一個方面，S-REIT 物業資產產生的更高租金收入也可能抵消成本增加的影響，在當前不確定的宏觀環境中，S-REIT 可視為投資組合中具防禦性補充。