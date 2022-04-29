睽違近21年！標普調升台灣主權評等至AA+ 展望「穩定」

標普全球評級今（29）日將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」，標普全球評級假設，未來三至五年兩岸關係將不會對台灣經濟的穩定性造成嚴重干擾，加上經濟表現強勁，將台灣主權評等由AA調升至AA+，是睽違近21年來再次來到AA+。

標普表示，由於電子產品出口需求強勁，台灣強健的經濟表現正逐漸將收入提高，至等同於更強之經濟面評估結果的水準。標普全球評級將台灣的長期發行體信用評等調升至「AA+」，同時確認其短期發行體信用評等為「A-1+」。

標普主辦分析師尹睿指出，「穩定」的評等展望反映出，標普全球評級預期，未來24個月的評等風險將維持在相當平衡的狀態，對台灣半導體出口的結構性需求，應可抵銷長期以來地緣政治緊張情勢所帶來的成長阻礙。

此外，新冠肺炎疫情使全球數位化的速度加快，並提高對台灣半導體出口的需求。標普全球評級調升對台灣的經濟面評估結果，以反映兩點看法。一、有效的疫情因應措施，抑制行動管制對台灣經濟的衝擊，並為國內消費活動的復甦奠定了良好的基礎。

此外，審慎的財政管理、強健的國內流動性與較低的償債成本皆為台灣政府財政實力的支持因素。標普全球評級預期，台灣在未來三至五年間應可維持良好的財政指標。

其次，兩岸間的緊張情勢，仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。不過，標普全球評級認為，兩岸關係應不會朝重大軍事或經濟衝突的方向惡化，而中國與台灣之間密切的經貿關係，為兩岸關係的維持提供支撐。