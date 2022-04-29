快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違近21年！標普調升台灣主權評等至AA+ 展望「穩定」

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導
標普全球評級將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」。法新社
標普全球評級將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」。法新社

標普全球評級今（29）日將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」，標普全球評級假設，未來三至五年兩岸關係將不會對台灣經濟的穩定性造成嚴重干擾，加上經濟表現強勁，將台灣主權評等由AA調升至AA+，是睽違近21年來再次來到AA+。

標普表示，由於電子產品出口需求強勁，台灣強健的經濟表現正逐漸將收入提高，至等同於更強之經濟面評估結果的水準。標普全球評級將台灣的長期發行體信用評等調升至「AA+」，同時確認其短期發行體信用評等為「A-1+」。

標普主辦分析師尹睿指出，「穩定」的評等展望反映出，標普全球評級預期，未來24個月的評等風險將維持在相當平衡的狀態，對台灣半導體出口的結構性需求，應可抵銷長期以來地緣政治緊張情勢所帶來的成長阻礙。

此外，新冠肺炎疫情使全球數位化的速度加快，並提高對台灣半導體出口的需求。標普全球評級調升對台灣的經濟面評估結果，以反映兩點看法。一、有效的疫情因應措施，抑制行動管制對台灣經濟的衝擊，並為國內消費活動的復甦奠定了良好的基礎。

此外，審慎的財政管理、強健的國內流動性與較低的償債成本皆為台灣政府財政實力的支持因素。標普全球評級預期，台灣在未來三至五年間應可維持良好的財政指標。

其次，兩岸間的緊張情勢，仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。不過，標普全球評級認為，兩岸關係應不會朝重大軍事或經濟衝突的方向惡化，而中國與台灣之間密切的經貿關係，為兩岸關係的維持提供支撐。

標普 兩岸關係 疫情

延伸閱讀

睽違近21年 標普調升台灣主權評等至AA+

槓上比爾蓋茲 馬斯克還加碼狂批：企業ESG根本是魔鬼化身

公教退撫新制公聽會 學者多建議供現職自主選擇

中日和約七十周年 陳明通：中華民國主權一直存在

相關新聞

「移工留才久用方案」明上路 20.8萬人適用

「移工留才久用方案」明起實施。只要是在台工作滿6年以上的移工，或取得我國副學士學位以上的僑外生，符合薪資與技術條件規定標...

勞動部：職場新鮮人平均起薪3.2萬 近7成5高於基本工資

勞動部今公布2021年職場新鮮人薪資水準統計。2021年畢業生初任人員平均起薪3.2萬元，以製造業3.7萬元最高。整體而...

油電雙漲通膨炸彈未解 後面還有「水地工」

全球經濟復甦及俄烏戰爭開打，讓全球物價均上揚，台灣也進入高通膨時代。

未來公務員還有退休金飯碗？退撫新制領多少、所得替代率曝光

向來公務員職涯最吸引人的，就是退休金有保障，但明年7月起新進公務員適用退撫新制，公務員仍有退休金飯碗？根據銓敘部試算，若任職35年、以4%收益率計算，未來新進公務員退休領到退休所得替代率可逾七成，若有自提，則可達近九成。

支持開放 商總理事長：防疫措施不與世界同步不是好現象

國內疫情升溫，染疫數破萬，讓社會再度緊張。商總理事長許舒博今（29）日於「2022台灣餅甄選活動誓師記者會」表示，台灣防...

睽違近21年！標普調升台灣主權評等至AA+ 展望「穩定」

標普全球評級今（29）日將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」，標普全球評級假設，未來三至五年兩岸關係將不會對台灣經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。