勞動部擬放寬勞保傷病給付 許銘春：財源研議中

本土疫情持續升溫，考量醫療量能，多數輕症或無症狀確診者現採「居家照護」，但勞工可能因未住院、未有醫療行為導致無法請領勞保傷病給付。勞動部長許銘春今表示，這幾天已邀集相關單位討論，將朝放寬解釋處理，但因Omicron傳播快，輕症確診者恐變多，給付經費也會比較大，目前仍在研議財源。

依現行規定，勞保被保險人因染疫「住院」診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自住院不能工作之第4日起，得申請勞保普通傷病給付。或者，由直轄市、縣(市)政府收治於「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」進行診療者，也可申請。

由於近日確診者暴增，多數輕症或無症狀者採居家照護，因未住院或接受醫療行為，導致無法依現行規定申請勞保傷病給付。

許銘春說，她周一已說過會朝放寬解釋方向做處理，勞動部這幾天已邀集相關單位討論，方向上沒什麼大問題，但財源部分，由於Omicron傳播快，居家照護的輕症或無症狀確診者恐變多，屆時給付經費也會比較大，目前還在研議用勞保基金或其他財源處理，很快就會給大家答案。