快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

接見北美洲台灣商會聯合總會 蔡總統盼促進商機交流

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（29）日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖/總統府提供
蔡總統今（29）日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。圖/總統府提供

蔡總統今（29）日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時指出，擴大來台投資、促進商機交流及擴展國際市場、深化台美關係是未來三大施政目標，期望借重台商的力量和支持，攜手努力讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密，也讓台灣的產業朝國際市場大步邁進。

蔡總統表示，在疫情之下，大家回到台灣都要配合防疫，進行居家檢疫和自主健康管理，但大家依然特別組團回國訪問，展現對故鄉台灣的關心和熱愛。

蔡總統指出，接下來我們還有三大施政目標，需要繼續借重大家的力量和支持。第一，擴大來台投資。現在全球進入後疫情時代，面對國際供應鏈重組，政府已經在今年1月，宣布「投資台灣三大方案」，將延長三年，總計新增貸款達4,300億元，希望可以帶動9,000億元的投資。我們非常歡迎大家回來投資，一起為台灣創造更多的繁榮。

蔡總統進一步指出，第二，促進商機交流、擴展國際市場。台灣擁有領先的高科技及半導體產業，台商朋友們長年旅居海外，熟悉當地的市場運作、法規規範，以及相關資源。未來，還要請大家繼續協助，促進台美之間的人才、產業和技術鏈結，提升國內產業的競爭力，開拓國際市場的新商機。

蔡總統接著說，第三，她要請大家繼續發揮影響力，協助深化台美關係。這幾年來，有越來越多美國國會議員和閣員來台訪問，展現出美國對民主台灣的強勁支持。在台美關係上，能創造出這麼好的成績，大家都是重要的推手，未來也要請大家繼續發揮影響力，繼續當台灣和美國政府、國會及企業之間的橋梁，加強台美各領域的合作交流。

最後，蔡總統希望和大家一起攜手努力，一起讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密；也讓台灣的產業，朝國際市場大步邁進。

美國 疫情

延伸閱讀

防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App

蔡總統：鼓勵企業加薪分享經濟果實

日本自民黨青年局長5月率團訪台 將見蔡總統

面對疫情挑戰 蔡總統：打造安心、互利共生的產業環境

相關新聞

「移工留才久用方案」明上路 20.8萬人適用

「移工留才久用方案」明起實施。只要是在台工作滿6年以上的移工，或取得我國副學士學位以上的僑外生，符合薪資與技術條件規定標...

勞動部：職場新鮮人平均起薪3.2萬 近7成5高於基本工資

勞動部今公布2021年職場新鮮人薪資水準統計。2021年畢業生初任人員平均起薪3.2萬元，以製造業3.7萬元最高。整體而...

油電雙漲通膨炸彈未解 後面還有「水地工」

全球經濟復甦及俄烏戰爭開打，讓全球物價均上揚，台灣也進入高通膨時代。

未來公務員還有退休金飯碗？退撫新制領多少、所得替代率曝光

向來公務員職涯最吸引人的，就是退休金有保障，但明年7月起新進公務員適用退撫新制，公務員仍有退休金飯碗？根據銓敘部試算，若任職35年、以4%收益率計算，未來新進公務員退休領到退休所得替代率可逾七成，若有自提，則可達近九成。

支持開放 商總理事長：防疫措施不與世界同步不是好現象

國內疫情升溫，染疫數破萬，讓社會再度緊張。商總理事長許舒博今（29）日於「2022台灣餅甄選活動誓師記者會」表示，台灣防...

睽違近21年！標普調升台灣主權評等至AA+ 展望「穩定」

標普全球評級今（29）日將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」，標普全球評級假設，未來三至五年兩岸關係將不會對台灣經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。