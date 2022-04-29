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台經院3月製造業景氣燈號轉黃藍燈 16個月來首見

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今天公布3月製造業景氣燈號。圖／聯合報系資料照
台經院今天公布3月製造業景氣燈號。圖／聯合報系資料照

台經院今天公布3月製造業景氣燈號，受俄烏戰爭、全球通膨壓力影響需求等因素，部分傳統產業經濟數據反轉衰退，製造業景氣信號值減少2.50分至11.59分，燈號由持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，是109年11月、16個月以來首見黃藍燈。未來中國大陸嚴格封控措施，恐加重全球供應鏈不穩定，加上高通膨、農工原物料缺料及高生產成本不利因素，影響我國製造業動力。

台經院指出，3月製造業仍受惠於數位轉型商機及新興科技應用需求仍殷，進出口、外銷訂單等年增率續呈雙位數成長，惟在基期墊高、俄烏戰火及主要國家對俄經濟制裁下，國際農工原料價格䫺漲，加重全球通膨壓力，影響需求、原物料投入等面向指標表現，本月製造業廠商對未來半年景氣看法，看好的業者減少，看壞的業者增加，台股則在台美等升息及中國清零政策，憂心重蹈武漢疫情的供應鏈危機而呈現震盪，影響經營環境面指標表現，分數由2月14.09分降到11.59分，燈號轉為黃藍燈。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，仍受惠創新應用及數位轉型商機持續，進出口、外銷訂單年增率續呈雙位數成長，惟俄烏戰爭持續，部分原料缺料問題仍在，3月停電及基期高，致生產指數年增率為3.78%，為108年11月以來新低，3月產業景氣燈號由持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。機械設備業受惠於半導體設備、自動化等設備需求，出口及生產指數年增率出現成長，然比較基期高及中國經濟趨緩，外銷訂單出現衰退0.2%，加上原料價格上揚，影響需求，產業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。

整體來看，3月受到仍受惠新興科技應用商機活絡，科技產品出口及外銷訂單等指標維持雙位數成長，而傳統產品因許多國家已開始採行與病毒共存政策，防疫產品需求大減，加上俄烏戰爭持續、中國經濟因疫情可能趨緩，及去年比較基期偏高等因素，部分傳統產業的經濟數據有反轉衰退現象，因此，台經院製造業景氣燈號出現109年11月以來首次的黃藍燈。

台經院表示，展望未來，多數國家邊境管制措施已漸鬆綁，有助於全球經濟復甦，然近來俄烏戰事未尚停歇，國際農工原物料價格勢必維持高檔，缺料問題仍會持續，加上上海、昆山等地區嚴格封控措施，不僅打亂台商電子、半導體、汽車等產業生產供應，恐加重全球供應鏈不穩定，高通膨、農工原物料缺料及高生產成本已成為廠商必需面對的課題，也攸關未來我國製造業動力能否持續。

景氣燈號 製造業

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