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主計總處2020國富調查 每戶平均資產年增62萬

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（28）日公布2020年國富統計結果，2020年國富毛額272.01兆元，較前一年增加3.76兆元。由於2020年股市大漲，2020年平均每戶資產淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1,263萬元，年增率5.13%，平均每戶較前一年增加62萬元，其中有37萬元來自有價證券價值增加。

主計總處指出，以全國總戶籍893萬戶為基準計算，2020年平均每戶資產淨值1,263萬元，其中有價證券為273萬元，因股市上漲較2019年底增加37萬元，現金與活期性存款216萬元，亦增25萬元。平均每戶國內金融性負債為204萬元，較2019年底增加12萬元，主要是房貸增加所致。

若以全國2,355萬人口為基準計算，2020年平均每人淨值為479萬元，較前一年增加29萬元。平均每人國內金融性負債為77萬元，較前一年增加5萬元。

主計總處每年公布國富統計調查結果，公布2020年最新數據。2020年國富毛額總共272.01兆元，增加3.76兆元，其中非金融性資產毛額增加4.87兆元，主要受惠於半導體及資通訊產業持續擴增產能，帶動房屋及營建工程增2.22兆元。金融性資產凈值則受股價上漲外資持股市值增加，致國外金融性負債上升影響，年減1.11兆元。

2020年國富淨額則是216.51兆元，年增2.10兆元。國富淨額來自家庭部門142.54兆元最多，占65.84%、政府部門占26.36%、企業部門占4.05%、非營利團體占3.75%。

2020年家庭部門資產為143.65兆元，其中房地產計48.49兆元，占33.76%；人壽保險準備及退休基金準備30.81兆元，占21.45%；有價證券24.36兆元，占16.96%。另家庭部門負債18.20兆元，其中貸款為17.71兆元。

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