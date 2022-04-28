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供電警戒還在繼續！中火七號機回來了仍橙燈

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
晚間18時50分，備轉容量率燈號維持橙燈。圖／翻攝自台電官網
晚間18時50分，備轉容量率燈號維持橙燈。圖／翻攝自台電官網

各地天氣持續炎熱，新冠肺炎每日確診人數破萬、居家人數繼續增加，儘管25日破管的中火7號機在昨（27）日晚間就開始回到供電行列，但今（28）日晚間6時50分，備轉容量還是一度只剩4%、亮出橙燈，供電緊繃狀況並未緩解。

台電表示，由於高溫和疫情擴大導致居家用電、電子用品用電增加，26日尖峰負載達3590.8萬瓩，是近日最高，比去年4月的最高紀錄還要多一成用電量。

不過，前兩日還能以「台中電廠7號機組破管解聯，導致夜間備轉容量率偏低」為由，今日中火7號機「完整回歸」、貢獻近53萬瓩後，夜間鋒時間還是亮起「供電警戒」的橙燈。

今晚18時50分，即時最大供電能力為3533萬瓩，即時使用量為3380.6萬瓩、使用率96%，等於剩150萬瓩左右的備轉容量，台電官網首頁的即時電力資訊欄也亮出橙燈。

晚間18時50分，供電使用率再次高達96%。圖／翻攝自台電官網
晚間18時50分，供電使用率再次高達96%。圖／翻攝自台電官網

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