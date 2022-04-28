出口優於預期 今年第1季經濟成長率概估微增至3.06%

主計總處今（28）日舉行國民所得概估統計記者會，主計總處指出，由於我國商品出口優於預期，概估今年第1季經濟成長率為3.06%，較2月預測值3%，微增0.06個百分點，全年經濟成長率預測為4.43%。

主計總處指出，外需方面，受惠於新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況改善，以及產品漲價影響，第1季按美元計價商品出口較去年同季增23.5%。另在進口方面，由於出口引申需求增加及國際原物料價格漲勢持續，第1季按美元計價商品進口增25.77%。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻1.22個百分點。

至於在內需方面，第1季防疫管制措施放寬，且有政府振興方案挹注，惟物價漲幅亦高，加上交通、休閒娛樂消費仍顯疲弱，因此民間消費僅微幅成長0.23%。