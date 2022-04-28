快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口優於預期 今年第1季經濟成長率概估微增至3.06%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處今（28）日舉行國民所得概估統計記者會，主計總處指出，由於我國商品出口優於預期，概估今年第1季經濟成長率為3.06%，較2月預測值3%，微增0.06個百分點，全年經濟成長率預測為4.43%。

主計總處指出，外需方面，受惠於新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況改善，以及產品漲價影響，第1季按美元計價商品出口較去年同季增23.5%。另在進口方面，由於出口引申需求增加及國際原物料價格漲勢持續，第1季按美元計價商品進口增25.77%。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻1.22個百分點。

至於在內需方面，第1季防疫管制措施放寬，且有政府振興方案挹注，惟物價漲幅亦高，加上交通、休閒娛樂消費仍顯疲弱，因此民間消費僅微幅成長0.23%。

經濟成長率

延伸閱讀

櫃買中心呼籲投資人理性看待近期股市波動

普亭出手 對歐盟兩國「斷氣」

Q1房市價揚 交易南熱北溫

誠美材 高階訂單Q4看增

相關新聞

供電警戒還在繼續！中火七號機回來了仍橙燈

各地天氣持續炎熱，新冠肺炎每日確診人數破萬、居家人數繼續增加，儘管25日破管的中火7號機在昨（27）日晚間就開始回到供電...

你變有錢了？2020年國富調查 平均每人淨值479萬元

主計總處今天公布2020年國富統計結果，2020年國富毛額272.01兆元，較前一年增加3.76兆元、1.40%，平均每...

上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季

中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響；主計總處今天公布第1季經濟成長率概估優於預期、達3.06%，但也坦...

營造友善育兒環境 關務署8月開辦非營利幼兒園

財政部關務署今（28）日表示，為落實少子女化對策計畫政策目標，推動員工子女托育服務，營造職場友善育兒環境，將於今年8月設...

主計總處上修Q1經濟成長率為3.06% 全年4.43%

主計總處今天公布第一季經濟成長率概估3.06%，較2月預測上修0.06個百分點，主因出口優於預期，在維持其他三季經濟預估...

公教退撫新制公聽會 學者多建議供現職自主選擇

行政院、考試院提出2023年「公教退撫新制」草案送立法院審查。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，邀請專家學者對草案提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。