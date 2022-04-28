職災保險專法5月上路 每名員工保費僅約50至150元

《勞工職業災害保險及保護法》將於5月1日上路，行政院長蘇貞昌今（28）日表示，此專法具有「3保1完善」的特色，且每位員工平均保費最低50元，最高不到150元，就可同時為勞工、雇主帶來保障。

蘇揆今日於行政院會聽取勞動部「『勞工職業災害保險及保護法』上路整備情形」報告後表示，再過三天就是五一勞動節，他要代表政府向全國1,100多萬名勞工朋友，致上最高的敬意與感謝。

蘇揆說明，「勞工職業災害保險及保護法」這部落實保障勞工權益的重要專法，將在今年勞動節正式施行，這是政府在勞動節前夕，送給對國家社會做出重大貢獻的廣大勞工朋友們，一個最好的禮物。

蘇揆表示，本專法具有「3保1完善」的特色，包括第一，勞工到職第一天即獲得保障，政府保證給付；第二，各項傷病、失能或死亡保險給付均大幅提升，保障更周延；以及第三，職災保險係由雇主全額負擔保費。

蘇揆說，該專法規範，讓每位員工只需平均保費最低50元，最高不到150元，雇主僅須支出少許保費，就能帶給勞工大保障，同時雇主本身也能獲得大保障，勞資雙方皆受惠。

蘇揆表示，勞動部已整備職災預防及重建中心與各項作業系統，包含路邊攤商、販售玉蘭花等非強制納保對象，皆可透過網路及全台6,000多家超商簡便加保，5月1日即將正式營運及接軌上路。