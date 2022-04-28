快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

職災保險專法5月上路 每名員工保費僅約50至150元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

《勞工職業災害保險及保護法》將於5月1日上路，行政院長蘇貞昌今（28）日表示，此專法具有「3保1完善」的特色，且每位員工平均保費最低50元，最高不到150元，就可同時為勞工、雇主帶來保障。

蘇揆今日於行政院會聽取勞動部「『勞工職業災害保險及保護法』上路整備情形」報告後表示，再過三天就是五一勞動節，他要代表政府向全國1,100多萬名勞工朋友，致上最高的敬意與感謝。

蘇揆說明，「勞工職業災害保險及保護法」這部落實保障勞工權益的重要專法，將在今年勞動節正式施行，這是政府在勞動節前夕，送給對國家社會做出重大貢獻的廣大勞工朋友們，一個最好的禮物。

蘇揆表示，本專法具有「3保1完善」的特色，包括第一，勞工到職第一天即獲得保障，政府保證給付；第二，各項傷病、失能或死亡保險給付均大幅提升，保障更周延；以及第三，職災保險係由雇主全額負擔保費。

蘇揆說，該專法規範，讓每位員工只需平均保費最低50元，最高不到150元，雇主僅須支出少許保費，就能帶給勞工大保障，同時雇主本身也能獲得大保障，勞資雙方皆受惠。

蘇揆表示，勞動部已整備職災預防及重建中心與各項作業系統，包含路邊攤商、販售玉蘭花等非強制納保對象，皆可透過網路及全台6,000多家超商簡便加保，5月1日即將正式營運及接軌上路。

保險 保費 勞動節

延伸閱讀

限時4天！ 21世紀51勞動節慰勞「烤炸披薩餐」只要449元 一次爽嗑烤雞炸雞+披薩

外送員揪感心！「二口旅茶」51勞動節手搖大放送 Uber Eats & foodpanda「黃金烏龍」免費喝

家事移工職災險 保費採季繳

蘇揆宣布 中興大學南投設分校

相關新聞

供電警戒還在繼續！中火七號機回來了仍橙燈

各地天氣持續炎熱，新冠肺炎每日確診人數破萬、居家人數繼續增加，儘管25日破管的中火7號機在昨（27）日晚間就開始回到供電...

你變有錢了？2020年國富調查 平均每人淨值479萬元

主計總處今天公布2020年國富統計結果，2020年國富毛額272.01兆元，較前一年增加3.76兆元、1.40%，平均每...

上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季

中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響；主計總處今天公布第1季經濟成長率概估優於預期、達3.06%，但也坦...

營造友善育兒環境 關務署8月開辦非營利幼兒園

財政部關務署今（28）日表示，為落實少子女化對策計畫政策目標，推動員工子女托育服務，營造職場友善育兒環境，將於今年8月設...

主計總處上修Q1經濟成長率為3.06% 全年4.43%

主計總處今天公布第一季經濟成長率概估3.06%，較2月預測上修0.06個百分點，主因出口優於預期，在維持其他三季經濟預估...

公教退撫新制公聽會 學者多建議供現職自主選擇

行政院、考試院提出2023年「公教退撫新制」草案送立法院審查。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，邀請專家學者對草案提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。