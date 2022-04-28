龔明鑫：碳費一定較碳稅先行

政府提出「2050年淨零排放」目標，行政院會日前也通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，定案課徵碳費，首波將針對287家每年排碳2.5萬噸以上大戶徵收，包括鋼鐵、石化、水泥、半導體等產業，預計2024~2025年間開徵。立委認為台灣開徵碳費與碳稅時程落後於國際，國發會主委龔明鑫表示，碳費比較單純，因此一定是碳費先行，碳稅涉及與貨物稅、能源稅關係，還要再釐清。

立法院經濟委員會今天排定「落實淨零碳排之12項關鍵戰略規畫進度」專案報告。行政院已經通過開徵碳費法案，但立委認為歐盟已經預定2023年徵收碳稅，台灣動作落後國際時程，詢問政府對碳費與碳稅規劃問題；也有立委擔企業無法承受。

民眾黨立委高虹安表示，政府雖提出2050淨零碳排藍圖，但財訊最近調查企業意見，提出企業面臨三大挑戰，一個是綠電不夠碳交易，二是國際接軌不夠，三碳盤查能量也不夠，政府卻說碳排放會考慮企業可承擔，但歐盟開徵碳邊境稅明年就試行，國際開始做談判，台灣卻要等到2024年才開徵？而且初步只有287家企業達到開徵標準，要企業可承擔才做，可能太被動，如何達標？

龔明鑫表示，歐盟是明年公布申報制度，包括如何抵減及申報，2026年才開始實施，國發會一直在了解歐盟相關做法，2024年先開徵碳費，等到歐盟公布辦法再以此與歐盟談判。

民眾黨立委張其祿則問，財政部長蘇建榮之前對外表示不開徵碳稅，到底政府對碳稅與碳費態度為何？龔明鑫表示，碳費比較單純，是以特定目的開徵，一定是碳費先行；碳稅涉及層面較廣，例如與貨物稅、能源稅可能重複等，必須先釐清關係。

陳亭妃表示，企業除了擔心再生能源跟不上缺電外，也擔心碳費提高成本，政府如何建立企業信心？高虹安說，有七成企業不知開徵碳排放程序，目前盤查機構又有三個部會同時進行，讓企業無所適從？

龔明鑫表示，政府一定會考慮企業承擔能力，目前不斷透過公協會合作，與企業對話，環保署的規劃也是先由有能力的大企業先做，如果效果出來，碳排放高峰就會往下，屆時小企業就沒問題。政府不會讓中小企業經營不下去，而是要協助轉型。

至於目前盤查機構量能問題，政府正擴充第三方查驗機構量能，提升企業減碳能力，這些都有輔導措施，經部與環保署有組輔導小組針對中小企業輔導。而且也不是所有中小企業馬上面臨盤查，會先按產業別，例如鋼鐵、石化、水泥等，有些產業因為要出口，要自己先做碳盤查。