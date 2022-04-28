2050淨零排放專案報告 立委：政府應積極解決綠電不足

立法院經濟委員會今（28）日針對「落實淨零碳排之12項關鍵戰略規劃進度」要求部會進行專案報告。立委對於國發會所公布的淨零排放路徑過於樂觀表達抗議，尤其綠電建置無法跟上進度、企業也買不到綠電狀況頻傳，要求政府應主動解決問題。

根據國發會所公布淨零排放路徑，台灣在2050年將要達到碳中和，其中綠能發電占比將達六至七成，氫能占比9%至12%，其餘為火力發電加上碳捕捉封存技術（CCUS）。

然而，民眾黨立委高虹安表示，經濟部報告提到要「確保台灣維持在國際減碳領先群的地位」，認為夢想很豐滿，但面對綠電不足、產業買不到綠電及碳匯制度不明等困局又如何解決？她認為，經濟部跟喜鵲一樣都報一些喜訊，但看到產業實際狀況，她不得當烏鴉提醒政府可行性。

國民黨立委謝衣鳳質詢表示，淨零排放路徑規劃前瞻能源，包括氫能、地熱及海洋能，詢問科技部及經濟部如何合作？科技部次長林敏聰回應，目前氫能已經有小規模示範。經濟部次長林全能說，現在僅限於移動式燃料電池，尚未投入大規模發電，所以發電占比相當少。

謝衣鳳指，國發會2050年規劃氫能發電占比9%到12%，但現在規劃卻是零。林敏聰說，2030年是先以既有技術，如光電跟風電為主，國際上要在2030年氫能商轉除了日本進展較快其餘都相當困難，至少要等到2030年後才可能落地。

林敏聰補充，台灣在燃料電池領域腳步較快，但目前在成本跟效能上面還是受到限制，「這是全球性的，也不是只有台灣」，認為只要上游的氫氣來源充足，那相關運用跟發展才會有希望。