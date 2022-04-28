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別讓權益睡著！五一勞動節遇周日 出勤勞工加倍給工資
5月1日勞動節即將到來，彰化縣政府勞工處指出，勞動節為應放假日（國定假日），雇主應依法給假並給薪，雇主若請勞工在勞動節當天上班，依法應加倍發給工資，或經勞雇雙方協商同意另行補休，按日或按時計薪的部分工時勞工，也同樣適用。
勞工處表示，依勞基法規定，雇主若因業務需要，請勞工在國定假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，在國定假日上班，或在協商調移後的國定假日出勤，工資應加倍發給。
勞工處指出，今年5月1日勞動節適逢周日，事業單位如與勞工約定周日為例假，應依規定擇日補假，補假日期由勞雇雙方協商排定，補假當天性質為國定假日。如約定將勞動節補假在5月2日，雇主請勞工在5月2日出勤，應依勞動基準法第39條規定，工資加倍發給。
此外，按日或按時計薪的部分工時勞工部分，雖然工作態樣不一，也同樣適用勞動基準法休假規定。勞工處籲請事業單位務必遵守法令規定，照顧勞工休假權益，以免衍生勞資爭議。
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