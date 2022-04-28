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逸達新冠新藥二期臨床提前停止收案 下半年公布數據
逸達（6576）今（28）日表示，該公司開發新成分新藥MMP‐12抑制劑 FP‐025用於治療新冠重危症（severe to critical）病患急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）二期臨床試驗，因 Covid‐19 疫苗接種日漸普及，重症病患劇減，已提前停止收案。
預定收案人數由原定99位減少為90位。此隨機、雙盲、安慰劑對照之多中心二期臨床試驗用以評估 COVID‐19 急性呼吸窘迫症候群病患服用 FP‐025 搭配標準照顧（Standard of Care; SOC）的療效及安全性。部分受試者之安全性數據已於2021年通過二次獨立資料監視委員會（IDMC）之會議審查並獲得正面意見。二期臨床試驗分析數據預定於2022年下半年公布，同時啟動授權洽談。
逸達表示，ARDS為 COVID‐19 病人主要死亡原因之一。ARDS 為過度免疫反應所造成的肺部發炎及損傷，因而導致肺水腫而體內缺氧。目前，中度至重症ARDS的治療方式集中在呼吸器及給氧輔助，有效的療法有限。除了病毒引起的肺炎，ARDS 也可能起因於吸入菸霧/化學物質、敗血症、胸部創傷等。在 COVID‐19 爆發前，進入加護病房的病人中有 10%（相當於全球每年 300 萬人）是因為 ARDS。在美國，ARDS每年影響近 20萬病人，7萬5,000人因ARDS死亡。
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