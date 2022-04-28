汽機車主注意！未投保強制車險肇事 罰鍰大增5成

汽車、機車和微型電動二輪車主注意了，財委會今（28）日初審通過《強制汽車責任險》修正草案，沒有投保強制車險而肇事者，罰鍰將從目前6000元到3萬元，一舉拉高到9000元到3萬2000元，罰鍰增加2000~3000元，增幅高達50%。

據公路總局去年統計，汽車未投保肇事共3,566輛，總裁罰3,253萬2,000元，機車共3萬3,624輛，總裁罰額2億824萬5,000元，立委沈發惠認為，未投保強制車險的汽機車肇事問題嚴重，因此修法提高未投保肇事罰鍰。

目前《強制汽車責任險》49條，未投保汽車肇事，是由公路監理機關處6000元以上，3萬元以下罰鍰， 並扣留車輛牌照至其依規定投保後發還。

立委沈發惠修正版本，則提高未投保汽車肇事，由公路監理機關處9000元以上，3萬2000元以下罰鍰。最終依照該版本通過。

保險局官員說，未投保的汽車肇事罰鍰，就包括汽車、機車和新修法納入的電動二輪車等三大類，換言之，未來這三類車主未投保強制車險肇事，罰鍰全部都提高。

財委會今初審通過《強制汽車責任險》修正草案，將全台65.3萬輛無牌照的「微型電動二輪車」(市面多稱電動自行車)，全數強制投保強制車險，並給兩年緩衝期。

有別於燃油或電動機車，微型電動二輪車價格相對親民，且不須領有牌照或備有駕照即可行駛，相當受未成年學生、菜籃族與移工等族群歡迎，但卻是交通安全隱憂；因此行政院擬修法、強制投保強制車險，希望減少傷亡。