國泰金入列RE100企業會員 承諾2050年全面使用再生能源

因應「氣候變遷」減緩與調適，成為全球企業營運重大議題之一。國泰金控（2882）今（28）日表示，去年6月宣布接軌全球再生能源百分之百倡議「RE100」，經過縝密盤點與規劃，今年4月正式成為台灣金融業首家RE100會員，從落實再生能源規劃、去煤計劃，及化石燃料投融資等做起，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。

國泰金控總經理李長庚表示，企業擁有「絕佳影響力」，國泰透過綠電投資自發自用、購買台灣的再生能源憑證（RECs）、簽訂綠電購售合約（PPA）等手段，逐步落實綠電使用目標，此舉可牽動再生能源相關產業發展，除自身企業創新永續，更可激發後續更大變化。另為落實目標，李長庚也將個人年度目標與減碳成效連結，各子公司總經理紛紛響應，實現國泰「打群架、共減碳」的決心。

RE100主席金閔斯（Sam Kimmins）對於國泰金控在減碳承諾能作出積極貢獻表示肯定，「非常高興國泰金控成為台灣金融業第一家RE100企業會員，加入全球超過350家領導企業行列，未來將帶動更多企業共襄盛舉，我相信企業間相互合作，一起帶動再生能源產業發展，一起改變地球環境。」

國泰金控接軌RE 100在投融資面向努力，2014年起以支持再生能源產業、開發綠色保險、綠債與支持綠色企業三面向齊發，旗下子公司運用核心能力，致力綠色金融。

首先是「支持再生能源產業」，國泰人壽2014年起陸續與友達光電（2409）、中美晶（5483）、新日光、開陽能源等合作投資能源公司、開創專案運用形式與太陽能業者成立合資公司開發太陽能案場等，國泰於2020年，進行「再生能源」類別的低碳投資與授信金額高達233億元。

國泰世華銀行2011年起建立專屬電廠評估模式，作為融資評估準則，成為國內最大的太陽能電站融資銀行之一，截至2021年國泰世華銀行在國內外已核貸超過2,400座太陽能發電站，總裝置容量達705MW，每年可減碳46萬公噸。

再者是「開發綠色保險/商品」，國泰產險協助綠能產業提供適合工程保險，自2010年起承保水力發電電廠、太陽光電發電設備建造階段的工程險、離岸風電工程保險，截至2021年國泰產險針對水力、太陽能、風電電廠及設備保險，共承保1483.8億元；國泰投信2020 年推出國泰永續高股息ETF，為台灣第一檔結合ESG與高股息的ETF，更是台灣第一檔股息採「季季配」的台股ETF，不僅掀起ESG投資熱潮，創下發行當時史上IPO 金額最大的台股ETF等多項市場紀錄，截至2021年底規模達350億元。

另在「綠債與支持綠色企業」部分，國泰證券積極輔導環保及綠色企業籌資，2021年輔導台灣太陽能光電指標性企業開陽投控（6839）公開發行、興櫃掛牌，辦理安集科技公司（6477）可轉換公司債籌資達2.88億元，並參與中租（5871）、台電及台積電（2330）承銷綠色債券。

國泰身為台灣唯一參與「氣候行動100+（Climate Action 100+）」多項國際倡議的金融機構，今年1月才受國際倡議 「投資人議程」（The Investor Agenda）肯定，名列全球十大最佳實踐典範案例，並獲譽為亞洲投資機構領航者。近日再獲RE100認可，未來將持續透過金融核心職能連結ESG因子，聚焦責任投資與氣候變遷，並期許成為亞太區永續金融最佳典範，積極推動企業低碳轉型議合。