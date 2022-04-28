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5月1日遇例假或休息日怎麼辦 北市勞動局：雇主應補假一天

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市勞動局局長陳信瑜表示，5月1日勞動節是屬於勞工應放假的日子，也是《勞動基準法》所定的國定假日，雇主應依法使勞工休假，工資照給。示意圖/ingimage
北市勞動局局長陳信瑜表示，5月1日勞動節是屬於勞工應放假的日子，也是《勞動基準法》所定的國定假日，雇主應依法使勞工休假，工資照給。示意圖/ingimage

5月1日勞動節即將到來，北市勞動局局長陳信瑜表示，5月1日勞動節是屬於勞工應放假的日子，也是《勞動基準法》所定的國定假日，雇主應依法使勞工休假，工資照給。由於勞動節遇到週日，如剛好是勞工的例假或休息日，也應另外補假一日。

陳信瑜說，今年5月1日適逢週日，如果當天為勞工正常工作日，老闆應使勞工放假一天，工資照付，如經勞工同意於勞動節出勤，則應加倍發給工資，應加給一日工資。

陳信瑜補充，老闆使「全職勞工」於國定假日出勤八小時以內，則應加給一日工資，因勞工的「一日假日完整性」已遭破壞，故在國定假日即使使勞工只出勤三小時，雇主仍須加發一日的工資。至於「部分工時時薪制勞工」(PT人員、工讀生)於勞動節出勤，應以加倍時薪乘以實際工作時間(八小時以內)，如勞工約定時薪為168元，當日工作四小時，老闆當日應至少給付工資1,344元以上(168元*2*4小時)，才算合法。

陳信瑜進一步指出，如果週日剛好是勞工的例假日或休息日，依法須補假一日，勞資雙方可協商約定於5月2日(週一)補假，或由勞雇雙方另行協商補假期日。

陳信瑜呼籲，勞動節為勞工之法定休假日，如果雇主希望勞工於國定假日出勤應與勞工協商，不可以強迫勞工一定要加班；另外，雇主事前與勞工協商調整國定假日時，建議訂定書面排班表並與勞工確認，避免日後發生爭議。事業單位如違反上述規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請老闆們務必遵守相關規定，以保障勞工權益。

勞動節 國定假日

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