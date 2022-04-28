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疫情、戰爭恐致「停滯型通膨」 張其祿：薪資成長被吃掉

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委張其祿今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

本土疫情大爆發，加上烏俄戰爭影響，使國內物價持續上漲。民眾黨立委張其祿今舉行記者會指出，政府要及早謹慎因應疫情、戰爭、物價上漲可能導致的「停滯型通膨」問題，即便薪資上漲也可能被通膨吃掉，他並建議，可透過有效升息、公共投資及公私協力等方式改善經濟，政府有責任及早進行危機處理。

張其祿指出，先前央行總裁楊金龍表示，台灣確實面臨輸入性通膨壓力，即國外商品或生產要素價格上漲，引起國內物價持續上漲的現象，若進一步惡化，生產整體成本上升，但消費需求下降，有進一步導致經濟成長停滯，但消費者物價指數卻持續上揚的「停滯型通膨」隱憂。

張其祿表示，依據主計總處公布今年一月實質經常性薪資，剔除物價因素後，勞工實際用來生活的薪資為4萬1854元，年增率僅0.06%，「顯示雖然今年有加薪，薪資成長卻被通膨所吃掉」。而從我國總體經濟指標痛苦指數躍升至9年新高6.97%來看，無論從第一線民生經濟的近觀、或從世界經濟局勢的巨觀角度，台灣都可能即將面對「停滯型通膨」問題。

張其祿表示，不當的經濟政策如普惠式大灑幣、擴大印鈔，可能加深停滯性通膨，導致企業提供勞務和物品減少，失業率上升，企業甚至會面臨破產倒閉，整體經濟將呈現衰退趨勢，一連串的隱憂須靠政府進行調控，包含透過有效的升息、公共投資及公私協力等方式改善經濟。

民眾黨台北市中正、萬華區議員參選人吳怡萱表示，疫情期間就連網紅店家也得面臨倒閉，黃金店面招租將近半年還是租不出去，在艱困的時刻，政府要多傾聽地方民意，攜手度過難關。

民眾黨台北市士林、北投區議員參選人陳思宇指出，從2016年民進黨執政以來，沙拉油價錢便持續飆升，今年國內每桶18公升的沙拉油中盤商報價，從每桶655元漲至每桶905元，漲了72%。正式突破900元大關，更是2016年以來的新高。「疫情加上原物料大漲，真的不知道生意要怎麼做下去」。

民眾黨新北市新店、深坑、石碇、坪林、烏來區議員參選人張凱鈞表示，民眾對最近國內物價漲幅很深刻，物價上去回不來，薪水趕不上漲幅，通膨影響消費力停滯，消費市場萎縮。

通膨 消費者物價指數 疫情

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