淨零排放12項關鍵戰略內容何時公布？龔明鑫：年底前

國發會3月底公布落實2050淨零排放的「12項關鍵戰略」，但並未有細節，今（28）日在立法院經濟委員會引發立委質疑，對於完整內容，國發會主委龔明鑫答詢時指出，會在行政院永續會討論，年底前將陸續完成，並對外公布。

龔明鑫指出，「2050淨零路徑規劃」公布後，各界會有更好的建議，國發會將蒐集相關建議，送到行政院永續會，「12項關鍵戰略」的計畫，包含目標時程、內容、方法甚至預算，屆時都會完整。

至於相關時程，龔明鑫指出，經過永續會討論後，大概7、8月會出來，而12項關鍵戰略各項部分，則希望在年底前陸續完成，並對外公布。

立法院經濟委員會今日邀國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能等人對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，淨零排放是重大工程，國發會3月公布的是路徑跟策略總說明，未來是否會有完整詳細內容？國民黨立委楊瓊瓔質詢時則提及碳費徵收的問題，質疑龔明鑫提到「企業可以承擔才推動」，立場鄉愿，無法跟世界接軌，讓外界沒信心。

龔明鑫答詢指出，會「先大後小」，大型企業的承擔能力比較高，先從大企業開始，小企業承擔能力比較低，所以排在後面。

國發會3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，揭示「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」二大治理基礎。

同時，國發會也提出包括：風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等「12項關鍵戰略」。