快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淨零排放12項關鍵戰略內容何時公布？龔明鑫：年底前

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照
國發會主委龔明鑫。聯合報系資料照

國發會3月底公布落實2050淨零排放的「12項關鍵戰略」，但並未有細節，今（28）日在立法院經濟委員會引發立委質疑，對於完整內容，國發會主委龔明鑫答詢時指出，會在行政院永續會討論，年底前將陸續完成，並對外公布。

龔明鑫指出，「2050淨零路徑規劃」公布後，各界會有更好的建議，國發會將蒐集相關建議，送到行政院永續會，「12項關鍵戰略」的計畫，包含目標時程、內容、方法甚至預算，屆時都會完整。

至於相關時程，龔明鑫指出，經過永續會討論後，大概7、8月會出來，而12項關鍵戰略各項部分，則希望在年底前陸續完成，並對外公布。

立法院經濟委員會今日邀國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能等人對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，淨零排放是重大工程，國發會3月公布的是路徑跟策略總說明，未來是否會有完整詳細內容？國民黨立委楊瓊瓔質詢時則提及碳費徵收的問題，質疑龔明鑫提到「企業可以承擔才推動」，立場鄉愿，無法跟世界接軌，讓外界沒信心。

龔明鑫答詢指出，會「先大後小」，大型企業的承擔能力比較高，先從大企業開始，小企業承擔能力比較低，所以排在後面。

國發會3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，揭示「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」二大治理基礎。

同時，國發會也提出包括：風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等「12項關鍵戰略」。

國發會 龔明鑫 立法院

延伸閱讀

再生能源助漲電價？龔明鑫：技術進步成本會下降

淨零路徑 2050綠電占七成

圖表看時事／你懂2050全台拼淨零嗎？ 能源轉型規劃一圖就看懂

淨零碳排八年投入預算9,000億元 催出四兆元民間投資

相關新聞

供電警戒還在繼續！中火七號機回來了仍橙燈

各地天氣持續炎熱，新冠肺炎每日確診人數破萬、居家人數繼續增加，儘管25日破管的中火7號機在昨（27）日晚間就開始回到供電...

你變有錢了？2020年國富調查 平均每人淨值479萬元

主計總處今天公布2020年國富統計結果，2020年國富毛額272.01兆元，較前一年增加3.76兆元、1.40%，平均每...

上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季

中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響；主計總處今天公布第1季經濟成長率概估優於預期、達3.06%，但也坦...

營造友善育兒環境 關務署8月開辦非營利幼兒園

財政部關務署今（28）日表示，為落實少子女化對策計畫政策目標，推動員工子女托育服務，營造職場友善育兒環境，將於今年8月設...

主計總處上修Q1經濟成長率為3.06% 全年4.43%

主計總處今天公布第一季經濟成長率概估3.06%，較2月預測上修0.06個百分點，主因出口優於預期，在維持其他三季經濟預估...

公教退撫新制公聽會 學者多建議供現職自主選擇

行政院、考試院提出2023年「公教退撫新制」草案送立法院審查。立法院司法及法制委員會今舉行公聽會，邀請專家學者對草案提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。