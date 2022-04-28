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2050淨零碳沒做法？龔明鑫：7、8月提具體方案與時程

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導心
國發會主委龔明鑫。離合報系資料照
國發會主委龔明鑫。離合報系資料照

國發會三月底公布淨零碳排路徑方案，立委質疑方案只有遠期目標，沒有具體做法與中期時程？國發會主委龔明鑫表示，更完整的具體目標與方法、時程會在七、八月送行政院永續會，包括12項關鍵策略年底也會陸續對外公布；2030年的中期減碳目標也會在年底提出。

此外，淨零碳排路徑設定2030年電動汽車占比30%、2040年新售汽機車全面電動化，但目前市售電動車占比只占1.8%，如何2030年達成三成？龔明鑫表示，一是提升電動車國產化能力，其二因為全世界2035年就禁止燃油車，到時也買不到，因此2040年全面100%國產車還有空間可以衝刺。

經濟部次長林全能表示，台灣每年新車銷量40萬輛，國產車占比約5成，換算2030年將有三成、12萬輛電動車，希望其中有半數、6萬輛是國產電動車。

立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部、交通部、內政部、科技部、環保署等部會就「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

立委賴瑞隆質詢，國發會三月底提出的2050淨零碳排路徑方案只是大的綱領，應有更細緻執行策略與預算，法令面調整都要更完整，否則外界擔心目標難以達成？除了2050終極目標，是否有期中目標?

龔明鑫表示，淨零碳排路徑是做為各界對話基礎，若有更好建議，都可送到行政院永續會參考；具體目標方法與時程也會陸續訂出，在七、八月送到永續會，屆時12項關鍵策略如何達成，也會在年底陸續對外公布。中期目標則設定在2030年，年底會公布具體減碳目標。

不少立委都關切淨零方案中的電動車目標設定過於樂觀，立委謝衣鳳、楊瓊瓔都表示，國發會設定2030年市區公車全面電動化，2040年所有新售汽機車全面電動化，但目前電動車一年只有八千輛、占比僅1.82%，國發會憑什麼有信心可以達成30%目標？是以國產車為主，還是都要靠進口？

龔明鑫表示，電動化是重要趨勢，未來透過兩種做法達標，一個是電動化車輛國產化能力提升，第二個全世界2035年就禁售燃油車，到時要買也買不到，由於目標2040年才100%電動化，國產電動車還有空間可以全力衝刺。

交通部次長祁文中表示，將由中央各部會與地方共同努力，包含公部門及引導產業等做法。至於國產車占比，經濟部次長林全能表示，2030年新售汽車有30%是電動車，可以是國產，也會有進口 ，希望國產車至少占30%，若以目前國產車市占是50%設定，新售汽車若是40萬輛，會有12萬輛是電動車，其中有半數、6萬輛是國產車，希望比例還可以更高，電動車雖絕對國內關鍵產業。

對於立委擔心充電設備跟不上電動車發展，內政部次長邱昌嶽表示，未來公共空間及重大工程都是重要努力方向，其中新建建築物停車空間必須預設充電空間，既有建築物涉及管理委員會權責，相關修法已送到行政院，很快會送立法院。

國產車 電動車 國發會

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