名人政要支持的Twitter 是如何落到賣給馬斯克的這一步

Twitter曾經是全球前三大網友最常用的社群媒體，半年前公司才更換新CEO，為何短短時間就走到被Tesla創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）收購的命運？

伊隆·馬斯克（Elon Musk）一直都是Twitter的狂熱使用者，他從今年初陸續購入Twitter股票，4月初已有9％的持股而成為最大的個人股東，並且在當時拒絕了進入Twitter董事會的提議，原因是，進入董事會馬斯克就無法收購超過14.9%的Twitter股票，同時必須顧及Twitter利益而不可公開詆毀公司。

一向喜歡透過Twitter暢所欲言，發表個人意見、批評針砭某人某事的馬斯克，怎麼可能接受？！

Twitter雖然在台灣並不普及，但在日本及許多英語系國家都是重要的社交平台之一，許多名人、政要、組織也會直接透過Twitter發表意見看法或是宣布職務異動，甚至有些第一手消息還是從Twitter先傳出。

雖然根據Statista統計，僅有4.36億月活躍用戶的Twitter比起29.1億月活用戶的Facebook、25.62億月活用戶的YouTube規模小得多，但因為Twitter中有較多的美國人、男性、意見領袖，因此被市場視為能帶領話題、具有影響力的平台，目前是全球第7大受歡迎社交平台，第六名是TikTok。

然而，Twitter董事會是怎麼從抵抗馬斯克收購，甚至考慮使出「毒藥丸計畫」稀釋馬斯克股權來阻止馬斯克，並在三週內態度大轉變，且在與馬斯克商議後同意馬斯克以440億美元的價格出售Twitter？

根據知情人士透露，Twitter的財務團隊向董事會提交一份報告，表示馬斯克提出每股54.20美元的出價不僅公平，而且對於致力改善產品、營運能力以達成盈利的Twitter來說，是很難靠自己的力量讓公司實現這樣的估價目標。

遲遲無法賺錢！美國科技股重挫推收購案一把

此外，從大環境來看，不斷上升的利率，以及今年以來不斷下跌的美國科技類股，連擁有強大廣告銷售力的Facebook母公司Meta也逃不過。在馬斯克正式與Twitter董事會商討收購之前，他也頻繁聯繫Twitter大股東以尋求支持，讓董事會也面臨不少股東的壓力。

尤其是Twitter目前的股價較2021年底的高點下跌了 50%，且馬斯克440億美元的報價比4月初的股價溢價 38%，使得馬斯克的全現金報價更具有吸引力，最終讓董事會作出「出售」這個最有利於股東的決定。

但是，究竟為何馬斯克如此執著要買下Twitter呢？雖然他對外公開表示是希望藉由將Twitter私有化，以維護心中的「言論自由聖殿」，但在商言商，馬斯克為什麼要買一個看似難以盈利的公司呢？

在2006年由傑克·多西（Jack Dorsey）等人創辦的Twitter，2013年11月在紐約證交所上市，其營收來源主要是廣告和數據授權，然而在2013年到2021年的9年裡，Twitter只有2018年和2019年有實現盈利，其他的財年都是虧損的狀況，因此長期受到股東要求提升獲利能力的壓力。

雖然Twitter董事會強調會在2023年達到75 億美元營收和3.15 億日活躍用戶的目標，但由於一直未有亮點產品吸引用戶，讓市場對Twitter的目標抱持懷疑的態度。在馬斯克高調收購之後的Twitter，能否真正維持「言論自由」同時做到合理的規範，並且推出提升用戶互動的產品設計，頗值得持續觀察。

而最擔憂的恐怕是Twitter既有員工。馬斯克狂人形象及「蘿蔔與棍子」的鮮明管理風格，都跟Twitter過去文化有所不同，當併購交易完成，馬斯克會如何改造他心中的言論殿堂也備受矚目。