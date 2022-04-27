快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

水泥業精進健康管理研討會 專家齊聚分享經驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣區水泥工業同業公會與勞動部職業安全衛生署，今(27)日合作舉辦「水泥業精進健康管理研討會」，邀請專家、學者及產業界菁英，集思廣益、分享經驗，期能凝聚共識，提供水泥業未來努力的方向，進而達成永續經營，並使相關工作者均能平安、健康、快樂地工作，建立安全健康的產業文化。

水泥公會理事長李坤炎表示，水泥公會基於永續經營與企業社會責任，追求建立水泥產業整體的職業安全衛生文化，並透過安全伙伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也發揮大廠帶小廠的功能，確保職場安全及工作者身心健康。公會除了感謝職安署相關主管，對水泥業職業安全衛生相關業務的支持，及各水泥同業的配合努力，持續朝「零災害」目標邁進，也特別感謝應邀出席的礦務局長徐景文，對水泥業長期的輔導與協助。

職安署長鄒子廉也說，為呼應國際勞工組織（ILO）本年倡議的「建立一個正向的安全與健康文化」，採取安全伙伴的結盟方式，得以讓職業安全衛生管理系統不再侷限於個別事業單位，並透過安全伙伴間的溝通及相關活動，不僅讓同業間聚集在一起尋求改善方案，也同時整合產業鏈上下游事業單位，發揮以大帶小的功能。水泥業重視職場安全及身心健康，不僅是維護勞動基本人權，提升企業整體競爭力，更是國家發展進步的重要指標，落實及響應世界職業安全衛生日之精神，保障勞工於工作中免於傷害與疾病的威脅，享有安居樂業的生活。

另外，亞泥、台泥第一線主管，則在會中分享水泥業執行健康管理的實務經驗，與同業充分交流。

健康管理 職場 勞動部

延伸閱讀

路上赫見紅包袋撿不得？民俗專家來解答

鄭文燦：6萬劑快篩劑 以防疫包發送

網紅靠藝術賺流量 專家：有害專業

疫情間如何照顧小小孩 專家建議「ABC評估法」

相關新聞

你變有錢了？2020年國富調查 平均每人淨值479萬元

主計總處今天公布2020年國富統計結果，2020年國富毛額272.01兆元，較前一年增加3.76兆元、1.40%，平均每...

出口支撐動能 今年首季經濟成長率3.06%優於預期

儘管俄烏戰爭擾亂全球政經情勢，主計總處今天公布2022年第1季經濟成長率概估為3.06%，仍高於2月的預測數3%，關鍵就...

財政部拍板 所得稅申報全面延長至6月底

報稅季即將展開，不過國內疫情升溫，朝野立委今（27）日皆呼籲財政部，應全面延長所得稅結算申報期間至6月底。財政部今日從善...

上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季

中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響；主計總處今天公布第1季經濟成長率概估優於預期、達3.06%，但也坦...

出口內需恐雙降 專家預測 半年停滯性通膨可能性增

國際經濟情勢變數不斷，中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布四月消費者信心指數（ＣＣＩ）七十一點七七點，較上月下降○點四七...

3月景氣轉綠燈 擴張趨緩

國發會昨天發布三月景氣燈號，從代表景氣「轉向熱絡」的黃紅燈掉到代表「穩定」的綠燈，景氣對策信號判斷分數較上月減三分，降為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。