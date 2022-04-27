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抗通膨！勞保年金5月調漲、最高調6.71% 約50萬人受惠

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

近期物價飛漲，為避免勞工退休金被物價吃掉，影響老年生活經濟保障，勞動部今（27）日公告，2009年、2010年、2013年、2014年、2015年，共五個年度請領勞保年金之退休勞工，自5月起調升勞保年金，6月入帳，估計約有49.2萬人受惠。

勞保年金設有隨物價調整機制。依勞保條例規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付；主計總處發布去年CPI年增率達1.96%，使得2009年、2010年、2013年、2014年、2015年共五個年度，累計CPI增幅超過5%，因此將調升勞保年金。

其中，2009年與2013年調幅皆為6.71%、2010年和2014年調幅5.45%、2015年調幅5.77%。這波勞保年金之調整，創下調整年度最多，而且，6.71%的調幅亦是創下有史以來最高調幅。

此外，上述五年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

勞保局勞保普通事故給付組長劉秀玲表示，上述年度勞保年金給付自5月起將調升，但6月才會入帳到民眾戶頭，屆時請領人會在帳面上看到兩筆入帳，一筆是本來請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，7月才合併計算顯示。勞保局預估，約49.2萬名勞工受惠。

勞保局原本預估只有2009年及2013年兩個年度，累計至去年CPI增幅會超過5%，約有20萬名勞工受惠；但經過清查與計算後，受惠的年度多達五個年度、人數達50萬人，均較預期高。

勞保局官員舉例，以2009年申請勞保年金給付、每月可領取2萬元的勞工為例，在2014年調整5.2%、改領取21,040元後，此次可以再調高6.71％，改核發22,452元。

勞保年金 消費者物價指數

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