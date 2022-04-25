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無薪假衝破1.4萬人 旅行社持續、製造業緩升

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（25）發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，現有2,270家，14,398人實施無薪假，一周內增加881人。其中以支援服務業（旅行社）增396人、製造業增201人最多。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，受到邊境管制影響，支援服務業（旅行社）仍增加33家、396人，多為接續實施無薪假。

王金蓉指出，製造業則較上周增加三家、201人，主要是在金屬機電工業中有一家機械設備、電子、汽車零組件製造業者就實施約200人，不過僅在4月實施，可能是因應經營狀況，並已經勞資討論取得共識。

國內本土疫情升溫，國內內需服務業，如批發及零售業、住宿及餐飲業，無薪假分別增加55人、91人，王金蓉表示，整體來看仍呈持平，未見明顯攀升，勞動部會持續關注。

統計顯示，目前實施無薪假人數最多為支援服務業8,405人、運輸及倉儲業1,446人、製造業1,357人。

無薪假 製造業

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