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去年全時受僱者經常性收入年增僅2.18% 平均為41,319元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處今（25）日發布2021年人力運用調查統計結果顯示，去年全時受僱者主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為41,319元，年增880元或2.18%。

其中，五萬元以上者計191.6萬人或占21.74 %，較2020年略增0.75個百分點，占比持續上升；三萬元以上至未滿五萬元者計477.2萬人或占54.13%，較2020年續升2.16個百分點；至於未滿三萬元者由2011年的324.2萬人遞減至212.8萬人，占比亦由40.74%續降至24.13%，近十年減少16.61個百分點。

若含部分工時者的2021年全體受僱者，根據主計總處該份調查顯示，每月主要工作經常性收入續增為40,417元，年增913元或2.31%。

就業者平均現職（主要工作）年資九年六個月，五年以上者約占六成。

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