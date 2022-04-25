勞工還是低薪 去年全時工作有212.8萬人低於3萬元
主計總處今天公布110年10月人力運用調查結果，110年10月全時受僱者經常性收入（不含獎金、紅利等收入）平均每月4萬1319元，由於基本工資調升、企業加薪，每月經常性薪資低於3萬元者有212.8萬人、占比24.13%，雖較前一年降3個百分點，但仍有近1/4的勞工受低薪之苦。如果是以全體受僱勞工（含部分工時）估算，則有246.5萬人低於3萬元，占比26.84%。
主計總處調查，110年10月全時受僱者主要工作經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均為4萬1319元，年增880元、2.18%，增幅雖是23年以來最高，但與前年受疫情影響，經常性薪資增幅只有0.68%，因此去年增幅較高應與基期低有關。
全時受僱者薪資分布情形，低於3萬元占24.13%、212.8萬人，較前一年的27.04%較前一年降2.91個百分點，主計總處官員表示，低於3萬元人數大幅減少，應與基本工資調升、企業加薪有關。
全時受僱者每月經常性薪資3萬元以上、未滿5萬元者477.2萬人、占54.13%，較109年續升2.16個百分點；5萬元以上者191.6萬人、占21.74 %，較109年略增0.75個百分點，占比持續上升。
整體而言，薪資低於3萬元人數及占比在109年、110年都明顯下降，連兩年降幅都近3個百分點，主計總處表示，主要也是近年基本工資調幅推升，隨著基本工資上調，雇主也會將接近基本工資的勞工薪資往上調，因此低於3萬元的比例下降。與100年5月相較，薪資未滿3萬元者由100年5月的324.2萬人遞減至212.8萬人，占比也由40.74%續降至24.13%，近10年減少16.61個百分點。
至於部分工時受僱者每月經常性薪資平均為18752元，其中未滿1.5萬元占44.13%，1.5萬-3萬元占47.79%。
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