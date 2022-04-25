立委要求防疫照顧假要給薪 勞動部：不可歸責雇主

國內本土疫情急速升溫，確診數暴增，各地方國小陸續傳出停課，很多家長必須請假在家照顧小孩，多位朝野立委向勞動部請命，爭取家庭照顧假能有薪，讓家長可以安心在家顧小孩。對此，勞動部長許銘春今（25）日坦言，不可歸責於雇主，不能強制雇主給薪。

許銘春表示，勞工請防疫照顧假，因為不可歸責於雇主，所以不能強制雇主要給薪；但若雇主願意給薪，可以享有稅負優惠。

她表示，勞工請防疫照顧假，軍公教勞都一樣，不強制雇主給薪。但是否要給予兒童照顧津貼，則要由主政的衛福部及教育部考量。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告並詢答。民進黨籍立委賴惠員質詢防疫照顧假可否合薪時，許銘春作上述回答。

賴惠員進一步質詢，勞動部可以編兒童照顧津貼？許銘春坦言，勞動部無法編這項預算，因為這是防疫造成需求，若要給津貼，須從特別條例及特別預算來編列，像去年，教育部提供萬元孩童家庭防疫津貼。