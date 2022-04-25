疫情影響 非典就業人數連二降「創五年最低」

主計總處今天公布110年10月人力運用調查結果，受疫情影響，就業人數及全時工作者人數連續兩年下降，去年驟降的非典型工作者（含部分時間、臨時性或人力派遣)人數79.7萬人，較前一年再減2千人，也是連兩年降，創五年來最低紀錄。本次首次針對遠距工作調查，有184.5萬人、20.09%曾因疫情遠距或居家上班，但疫情趨緩後持續中只有4.2萬人、0.46%，可見遠距上班並未成為職場常態。

主計總處每年5月進行人力運用調查，年底公布結果，去年因疫情之故，調查作業延到10月，公布時間也延到今年。受疫情影響，110年10月就業人數1,144.5萬人，較109年減少1.7萬人或0.15%。從事全時正式工作者1064.8萬人，占全體就業人數93.03%，較109年減少1.5萬人，連續兩年減少。主計總處官員表示，就業人數減少應與民間勞動人口減少，以及疫情造成某些人退出職場有關。

此外，非典型工作者109年調查驟降2萬人，總數79.9萬人，是九年來首降後，本次調查總數再下降為79.7萬人，占比雖維持6.97%，但人數是105年以來最少。其中部分時間工作者41.2萬人，或占總就業人數3.60%，臨時性或人力派遣工作者有61.8萬人，占總就業人數5.40%。官員分析，非典型人數減少，雖然與全體就業人數減少有關，但也可能因疫情導致部分工作機會減少。

從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）28.4萬人或占35.57%最多；因「找

不到全時、正式工作」者占20.47%，「偏好此類工作型態」亦占14.69%。15~24歲青少年因多屬求學期間，從事非典型工作者計15.5萬人，占其就業人數19.46%最高。

因應防疫，不少企業採取分流上班措施，調查顯示，110年10月全體受僱者918.2萬人，其主要工作曾因疫情改採「遠距工作」或「居家上班」者184.5萬人、占20.09%；但隨疫情趨緩，仍持續者僅4.2萬人、0.46%。按行業別觀察，主要工作以「教育業」(疫情期間多採線上教學) 曾改採比率70.29%最高，「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」61.27%次之，「專業、科學及技術服務業」與「金融及保險業」曾改採比率都接近5成。

調查顯示，110年10月15~64歲非勞動力有473.2萬人，其中在109年間曾經就業者22.3萬人或占4.70%，這些人退離勞動市場的原因，受疫情影響以「工作場所業務緊縮或歇業」占25.30%最多，可見疫情重創就業機會。從察年齡及教育程度觀察，45~64歲者12.9萬人或占57.95%，大專及以上者12.6萬人或占56.49%。

調查也發現，在非勞動力中屬於工作年齡25~64歲中，有就業意願者還有21.7萬人、占6.84%，應是缺工潮可以再被利用的勞動力。