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內需產業營業額3月續紅 疫情升溫仍有機會維持正成長

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部統計處今（25）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額，連續六個月三業皆呈現正成長，第一季也創下各自的歷史同季新高。聯合報系資料照
經濟部統計處今（25）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額，連續六個月三業皆呈現正成長，第一季也創下各自的歷史同季新高。聯合報系資料照

經濟部統計處今（25）日公布3月批發、零售及餐飲業營業額，連續六個月三業皆呈現正成長，第一季也創下各自的歷史同季新高。統計處副處長黃偉傑表示，三月雖然疫情已經開始升溫，但是防疫措施並未加嚴，民眾心理壓力不那麼大，4月影響程度預期也不會像去年疫情升溫期間那麼大。

經濟部統計處表示，3月餐飲業營業額697億元，為歷年同月新高，年增6.8%，其中餐館業因業者持續拓點，加上白色情人節促銷活動，推升營業額年增6.5%；外燴及團膳承包業因空廚業者異業合作布局零售通路，年增12.1%。第1季營業額為2174億元，為歷年同期新高，年增4.9%。

零售業方面，3月零售業營業額為3420億元，為歷年同月新高，年增4.8%，主因百貨公司母親節檔期提前展開，國內精品銷售表現亮眼，加上手機新品買氣熱絡，帶動百貨公司、布疋及服飾品業、資通訊及家電設備業呈兩位數成長，分別年增12.1%、16.8%及17.6%。第1季營業額為1兆485億元，為歷年同期新高，年增3.9%。

網路銷售額也因業者持續優化線上商城及擴增品項，帶動第1季零售業網路銷售額達1097億元，年增16.5%，明顯優於全體零售業，占整體零售業營業額10.5%。

3月批發業營業額為1兆1537億元，為歷年單月新高，年增12.9%，主因受惠於終端需求強勁，新興科技應用持續拓展，加上國際原物料價格高檔盤旋，致機械器具批發業年增19.2%、建材批發業年增24.7%；另因價格調漲效應，加上因應母親節促銷檔期需求，下游經銷商提前拉貨，家用器具及用品批發業年增15%、食品飲料及菸草批發業年增7.6%；醫療院所及下游零售端對醫材及快篩試劑產品需求增加，藥品及化粧品批發業年增11.9%。車用晶片短缺，進口車供應持續緊縮則持續影響汽機車批發業年減13.1%。第1季營業額為3兆1402億元，為歷年同期新高，年增11.2%。

黃偉傑表示，三業第一季都表現很好，而影響消費端最主要就是疫情，3月疫情、管制措施都沒有像去年加嚴、且確診輕症比例高，因此民眾心理恐慌程度不會那麼大，另外還有五倍券使用期限將至，也將挹注零售、餐飲業，4月影響程度不會像去年那麼高。

餐飲業 零售業 疫情 經濟部

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