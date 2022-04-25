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批發業3月營收創單月新高 餐飲業首季寫單季新高
經濟部統計處今（25）日公布3月批發、零售及餐飲營收。批發業營收為1兆1,537億元，創歷年單月新高，年增12.9%，為連17紅；零售業營收為3,420億元，為同月新高，年增4.8%，達連七紅；餐飲業營收為697億元，為同月新高，年增6.8%，為連六紅。
另外，統計處公布今年第1季批發、零售及餐飲營收。批發業為3兆1,402億元，為歷年單季次高，僅次於2021年第4季，年增11.2%；零售業為1兆485億元，為歷年同季新高，年增3.9%；餐飲業為2,174億元，創下單季新高，年增4.9%。
經濟部預估，4月隨著疫情增溫、國際情勢不穩等情況下，波動較大，然而因為五倍券進入「拉尾盤」，有望可以維持正成長，預估批發業4月年增率4.7%至7.7%；零售業年增0.8%至3.8%；餐飲業年增0.1%至3.1%。
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