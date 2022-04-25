經濟部助攻「精準健康」 工研院奪愛迪生獎1銀1銅

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，台灣研究機構與企業共奪得9個獎項，居亞洲第一。其中工研院連續六年獲獎，在經濟部技術處指導下，今年再度以「精準健康」為主軸，「促進組織整合仿生3D列印技術（BioMS-Ti）」以及「眼部醫學影像輔助診斷技術（Portable Edge AI-DR）」兩項科專成果創新技術，在全球400多項技術與產品參與角逐下，分別奪下科技界最高榮譽「愛迪生獎」科學與醫藥類一銀一銅，讓台灣的健康醫療科技在國際舞台上發光發熱。

今年同獲愛迪生獎的還有3M、亞培（Abbott）、陶氏化學（Dow Chemical Company）、IBM等國際大廠。愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，愛迪生獎對於顛覆傳統、研發新產品與服務讓生活更美好的創新者而言，實屬至高榮譽。工研院持續在不同領域耕耘創新，遙遙領先眾多競逐者。此次得獎的「眼部醫學影像輔助診斷技術」則結合人工智慧技術應用於糖尿病視網膜病變分析判讀，對專科與非專科醫生皆有所助益；「促進組織整合仿生3D列印技術」則是以3D列印製成仿生骨材，優異的設計深獲評審讚賞與肯定。

台灣這次獲得的9個獎項，其中有6項是來自於經濟部科技專案成果。經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部技術處長期以科技專案厚實我國科技研發實力，台灣ICT資通訊科技實力與生技新創研發能量領先世界，看好全球人口高齡化持續帶動醫療照護需求攀升，科技與醫療的結合必然是未來市場趨勢，欣見工研院兩項獲獎技術，展現臺灣在科技加醫療跨領域的創新卓越研發能量。

近年來數位醫療跨域風氣興起，再加上全球受到新冠肺炎疫情肆虐，許多國家加速發展智慧醫療所需的疫苗開發、遠距醫療（Telecare）、人工智慧（AI）輔助診斷等重要項目。在全球防疫科技的趨勢下，硬體整合創新將成為台灣數位精準健康的下個突破口。工研院瞄準產業需求，積極擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，深耕智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等重點技術，跨域共創精準診療及健康照護新產業生態。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，「促進組織整合仿生3D列印技術」以積層製造（3D列印）打造出「仿生中空骨釘」，可透過模擬、設計與製程管控，製作不同規格、多孔隙的骨釘、椎間融合器等植入骨材為智慧醫療提供助力，在眾多創新技術中脫穎而出，贏得銀牌獎殊榮。