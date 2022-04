歐盟將課碳關稅 三成進口貨物適用豁免門檻

歐盟理事會於上月的經濟貿易會議上就碳邊境調整機制(CBAM)的一般性原則已達成共識,會計師表示,包括對CBAM申報人(進口人)登記須進行集中管理,要求進口商首先必須向歐盟專責登記機構(Central Registry)註冊登記。同時,為降低徵稅複雜度及企業遵循成本,歐盟設置CBAM豁免價值門檻,若進口人每批貨物進口價值低於150歐元,則毋須負擔CBAM義務,預計將有三分之一進口歐盟之貨物適用此項排除門檻。

對歐盟而言,這些適用豁免價值門檻的貨物總價值及總數量代表的溫室氣體排放量實際上微不足道,但卻可有效降低小型企業遵循CBAM之成本。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師洪于婷指出,針對CBAM歐盟理事會仍有許多議題尚待商議。此外,也將持續檢視「一、於2022年7月1日前決定CBAM憑證收入的運用;二、加大與第三世界國家間合作力道,包括透過設立與CBAM並行之『氣候俱樂部(climate club)』來討論碳定價政策」兩議題。

亞洲市場方面,洪于婷說,新加坡是亞洲最早實施碳稅的地區。2019年起排放2.5萬噸以上溫室氣體的企業(包括發電廠及半導體公司)須登記申報,並對超過2.5萬噸的排放徵收每噸星幣5元的碳稅。新加坡財政部長於2022年2月18日公布新加坡2022年財政預算案,其中碳稅稅率將自2024年起逐步由現行每公噸排放量星幣5元提高至25元,2026年起再提高至每公噸45元,預計於2030年每公噸將達50至80元,稅收將運用於幫助企業落實綠色轉型,及把握綠色經濟商機之獎勵措施。

印尼方面,考量新冠肺炎及俄烏戰爭對經濟及能源供應之衝擊,原定2022年4月課徵碳稅將延至7月實施。印尼針對碳排放徵收碳稅,並將碳稅稅率設定價格高於或相當於碳市場價格。若碳市場價格低於或等同每公斤二氧化碳當量(CO2e)30印尼盾,則碳稅為每公斤CO2e為30印尼盾。印尼政府將碳稅稅率設定高於或相當於市場價格,乃盼透過碳交易市場機制,實現減碳排放目標。從2022年至2024年僅限於燃煤發電廠(entities operating in the field of coal-fired power plants)。2025年後,印尼政府將根據相關部門的準備情況、經濟狀況等分階段擴大碳稅課徵規模,而企業將優先適用。

洪于婷表示,由於各地已立下2050年淨零目標,但疫情持續延燒,加上俄烏戰爭,俄羅斯作為天然氣主要供應地區,牽動全球能源供應及減碳目標的達成進度,企業應持續關注各地碳稅動態,因應相關政策調整供應鏈以因應改變。