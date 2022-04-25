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CIP彰芳暨西島風場催生 本土首支風機葉片過原廠驗收

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
由天力離岸風電生產的全台首支國產化離岸風機葉片已順利通過原廠檢測及驗收。CIP提供
由天力離岸風電生產的全台首支國產化離岸風機葉片已順利通過原廠檢測及驗收。CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫今（25）日宣布，由彰芳西島離岸風電計畫催生，天力離岸風電生產的全台首支國產化離岸風機葉片順利通過原廠檢測及驗收，彰芳西島風場不僅成為第一座使用台灣製風機葉片的風場，更提前兩年實踐葉片國產化。

風機葉片為離岸風機最具價值且高技術門檻的零組件之一，不僅是台灣離岸風電國產化重要指標，其高技術含量也間接帶動產業轉型與創新，並促動包括碳纖維、樹脂、黏合膠、扣件等葉片材料供應鏈發展。

彰芳西島離岸風場風機葉片為9.5MW（百萬瓦）級葉片，裝置風機機型為Vestas 的V174-9.5TW，由天力位於台中港21公頃廠房產製，單一葉片長達85公尺，約26層樓高，重達35噸，為目前世界上商業用最大型的離岸風機葉片，更是Vestas在歐洲以外唯一的離岸風機葉片製廠。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou表示，第一支台灣製風機葉片從無到有的誕生，證明了台灣風機產業鏈的成型與潛力。相信隨著彰芳西島風場建設的進行，產業鏈的配合與運作將更加地成熟，逐步養成進軍國際的實力。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，政府規範風機葉片國產化之履行年度為2024年，但CIP深知葉片之關鍵價值，故整合彰芳暨西島離岸風場與中能風場，超額超前下單以創造經濟規模，催生了中國以外、亞太地區首座離岸風機葉片廠，與Vestas和天力達成提前兩年落實葉片國產化的成果。

天力離岸風電為台灣唯一MW級風機葉片製造商，目前已於台中港投資超過新台幣30億元，並催生周圍葉片材料本土供應鏈。此外，天力積極培訓台灣本土風機葉片技術人才，派員前往丹麥學習專業技術，藉由軟硬體各方面的投資與精進，逐步克服建廠初期的各項挑戰，順利生產台灣第一支離岸風機葉片。目前生產每支葉片所需的工時更已開始顯著下降，盼能加速量產，以準時供應彰芳西島與中能離岸風場所需。

離岸風電

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