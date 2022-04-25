俄烏、通膨陰霾 三月景氣動向製造業連三個月下滑

國際經濟情勢充滿不確定性，台經院三月景氣動向調查結果，3月製造業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，服務業轉為上揚。其中製造業更是連三個月下降，整體製造業廠商對未來半年景氣看法看好比例只有28.6%，大減13.3個百分點。倒是餐旅業，儘管國內疫情持續升溫，不過因管制措施未進一步加嚴，廠商期待疫情高峰過後邊境可望逐步解封，將近一半的餐旅業者看好未來半年景氣表現。

台經院分析，近期國際經濟情勢，俄烏戰爭導致全球經濟面臨高度不確定性，加上戰爭使得大宗商品價格飆漲，通膨壓力大增，國際貨幣基金(IMF)下修今年全球經濟成長率到3.6%。

國內製造業方面，受惠於國際鋼材供需緊俏，近六成以上鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣表現；半導體則受惠於漲價策略持續發酵與新台幣趨貶，加上工作天數回復正常，以及新興科技需求依舊強勁，接近五成左右的電子機械業廠商看好當月景氣表現。

但對未來半年景氣看法，因近期中國大陸主要城市採取嚴格封控防疫措施，使得中國經濟成長動能放緩，加上中國同業陸續開出新增產能，業者競爭壓力提高，超過五成化學工業廠商對未來半年景氣看法轉為悲觀。儘管消費性電子需求力道不如預期，以及俄烏戰爭、中國疫情影響全球經濟復甦，不於國內晶圓代工業者多與客戶簽訂長約，今年產能皆呈現滿載，接近五成的電子機械業廠商看好未來半年景氣。但整體製造業看好廠商由2月的41.9%減少13.3個百分點至當月的28.6%，看壞比率增加7.9個百分點至15.8%。

綜合製造業對當月及未來半年景氣看法比率，經過模型試算後，2022年3月製造業營業氣候測驗點為99.21點，較上月下滑2.16點，連續三個月下滑。

服務業方面，零售業因下游客戶庫存盤點結束，且國際原物料行情走強，盤價調漲，超過八成業者看好當月景氣表現。餐旅業受制部分餐飲廠商海外市場營運不如預期，加上國內本土疫情升溫，持平看待當月景氣。金融業受惠美國升息帶動美元利變壽險商品銷售成長，接近七成銀行業者與保險業者看好當月景氣表現。未來半年景氣看法，疫情病例雖創新高，但因輕症化且疫苗接種率高，餐旅業則期待在管制措施未進一步加嚴下，民間消費動能可以挹注，近半餐旅業者看好未來半年景氣表現。

經過模型試算後， 2022年3月服務業營業氣候測驗點為95.05點，較上月增加0.88點，結束先前連續兩個月下滑轉為上揚。

營造業方面，儘管施工天數恢復正常，但天候條件不穩定，3月景氣表現呈現持平。不動產業3月六都建物買賣移轉件數月增率為61.4%，主要是春節遞延效應，但未來房市景氣看法趨向保守，除了利率環境轉變、政府房市調控政策嚴守把關，以及俄烏戰爭拖長對於國內外經濟不確定性影響。經過模型試算後，營建業3月營業氣候測驗點為105.34點，較2月下滑0.67點，連續第二個月下滑。