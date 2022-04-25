GDP、CPI下半年趨勢怎麼走？ 台經院最新預測分析出爐

台經院今（25）日發布國內總體經濟預測暨景氣動向調查，針對2022年總體經濟而言，台經院預測今年國內經濟成長率為4.1%，較2022年1月預測維持不變。但，這次台經院則是上修了消費者物價指數（CPI）年增率至2.4%。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，上周中經院上修今年國內經濟成長率至3.96%，台經院則維持原先的預測，可以看得出各機構對於今年國內經濟成長率的預估「都往4靠攏」。

孫明德分析，在全球資通訊需求依舊居高不下，台灣上半年的經濟成長靠出口和投資支撐，下半年則待這波疫情平穩且多數民眾具有免疫力後，內需消費就有可能再釀新一波的爆發，因此下半年的經濟成長將可望轉向內需消費來支撐。

雖然維持今年全年的國內經濟成長率預測，但這次台經院則是上修了消費者物價指數（CPI）年增率至2.4%。不過，孫明德表示，3、4月應該是這波物價漲勢的高峰了，只要國際油價沒有再往上漲，目前看起來下半年CPI年增率會緩和下來，且有機會逐步走低。

孫明德表示，今年上半年CPI年增率不斷往上飆的原因，主要是受到俄烏戰事和大陸封城造成供應鏈中斷所致，下半年漲幅應該就不會那麼大，除了因為上述國際因素將逐漸淡化外，去年基期高，若要單靠台灣推動整體物價再攀升的可能性不高。

根據台經院調查結果，經過模型試算後，3月服務業營業氣候測驗點轉為上揚，製造業與營建業營業氣候測驗點則同步下滑。不過，大陸的疫情發展和俄烏戰爭仍是影響今年經濟情勢的兩大重要不確定因素。

台經院指出，首先是大陸疫情發展與清零政策是否持續，儘管目前疫情雖多屬輕症，然中國官方並未有放鬆清零政策的意圖，面對疫情仍實施嚴格封控措施。以及俄烏戰爭持續帶動原物料價格處於高點盤據，對於亞洲來說，由於亞洲經濟體多為大宗商品之淨進口國，若原物料價格持續大漲，恐引發輸入性通膨，使原本通膨較歐美溫和及貨幣政策轉向壓力較輕的亞洲經濟體面臨挑戰。