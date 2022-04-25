輕症居家照護將可領勞保傷病給付 勞長：本周內定案

因應大量民眾和勞工染疫，疫情指揮中心推動輕症確診者居家照護，是否可以領勞保傷病給付？勞動部長許銘春今（25）日在立法院社福委員會表示，將朝放寬認定處理，最快本周內定案。

許銘春表示，輕症確診者居家照護是基於政府確保醫療量能，在家確診者與在集中檢疫所或防疫旅館情況類似，在醫療人員照護下，進行遠端診療，甚至送藥，也有醫療人員協助，因此不應例外。

許銘春說，確診者居家照護是不是符合現在目前勞保傷病給付的要件，這個其實是過去沒有案例，不過勞動部認為應該要朝放寬解釋來處理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告並詢答。

國民黨籍立委蔣萬安質詢表示，如果不能比照去年在集中檢疫所或防疫旅館隔離治療，讓確診者居家照護也能領勞保傷病給付，會有兩個後果，一是確診民眾將擁進醫院、二是民眾就隱暱不報。他要求勞動部應向政院爭取，確診者居家照護也能領勞保傷病給付。許銘春回答，應該會朝放寬處理。

蔣萬安再追問，什麼時候定案？許銘春回答：這周內。