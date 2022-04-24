油價再降 中油：25日起汽、柴油各降0.3元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升28.3元。

台灣中油表示，本週油價受歐盟擬擴大對俄國經濟制裁、利比亞最大油田因抗議活動而被迫關閉等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.41美元，新台幣兌美元匯率貶值0.146元，國內油價依公式計算漲幅為3.88%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.4元及4.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.0元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.1元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.3元。