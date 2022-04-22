工商協進會向行政院提六大建言 籲暫緩實施夏季電價

有鑑於近期國內疫情持續升溫，對經濟影響擴大，為反映會員業者關切，工商協進會理事長林伯豐理事長向行政院提出包括十年度綜所稅及營所稅結算申報及繳納期間展延至六月三十日；大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底、暫緩六月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價等六項建言。

一、建議財政部將一一○年度綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納期間，由原本一一一年五月一日至五月三十一日，展延為五月一日至六月三十日。

二、俄烏戰爭對能源、原物料價格對通膨造成嚴重影響，主計總處公布三月份ＣＰＩ年增率已達百分之三點二七，疫情升溫對企業營運的影響又再雪上加霜，建議大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底。

三、建議暫緩六月電價調漲，並暫緩實施今年度夏季電價；另為利經濟長期發展須確保供電穩定，除了增加綠電外，建議將核能列為備用電力。

四、鼓勵企業給予員工防疫隔離假等相關假別，並給予薪資費用加倍扣抵，另本年度暫不宜調整基本工資。

五、近兩年來，政府的用電大戶條款，以及對耗水費、碳費徵收對象過於集中大型企業，不符合使用者付費之公平原則，對企業的營運成本負擔平均至少每年新增百分之五以上，勢必造成終端產品價格上漲，建議暫緩實施耗水費。

六、減碳是全民責任，各部門都應提出減碳計畫，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，開徵碳費要有三個前提，首先是要公布詳細的減碳路徑圖，其次除了固定汙染源外，如汽機車、船舶等移動汙染源也應徵收碳費，並應從國營事業帶頭做起，碳費費率初期開徵不宜超過每噸新台幣一百元。